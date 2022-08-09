Ali Öztunç'tan Brezilya Büyükelçisine Mektup: 'Nae Sao Paulo Geminin Ülkeniz Sınırlarına Geri Çağrılması İçin Adım Atmanızı Talep Ediyoruz'

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir Aliağa'da sökülmek üzere yola çıkan ve asbest içeren Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemi için Brezilya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne mektup yazdı. Öztunç, mektubunda; "İki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye’ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

BERKAY VAROL

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir Aliağa'da sökülmek üzere yola çıkan ve asbest içeren Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemi için Brezilya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne mektup yazdı. Öztunç, mektubunda; "İki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sökülmek üzere İzmir'e doğru yola çıkan Nae Sao Paulo adlı geminin geri çağrılması amacıyla Brezilya Büyükelçiliği'ne mektup yazdı.

Öztunç mektubunda, geminin daha önce Fransa donanması tarafından nükleer denemelerde kullanıldığını, asbest ve radyoaktivite olmak üzere sağlık açısında tehlikeli ve zararlı birçok madde barındırdığını vurguladı.

Geminin Brezilya'dan söküm için ayrılmasının Türkiye'de olduğu kadar Brezilya'da da tepki aldığını söyleyen Öztunç, "The Globo News'in haberinde, Rio de Janeiro 16. Federal Mahkemesi tarafından, Nae Sao Paulo uçak gemisinin söküm işlemine dair ülkenizde gerçekleştirilen ihalenin iptali için açılan dava kapsamında, geminin demirli olduğu Guanabara Körfezi'ne geri dönmesi için 'ihtiyati tedbir' kararı alındığı, ancak kararın henüz uygulanamadığı bilgisi paylaşılmıştır" dedi.

Öztunç'un Brezilya Büyükelçisi'ne yazdığı mektup şöyle:

"Sayın Brezilya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi

Nae Sao Paulo adlı uçak gemisi 4 Ağustos 2022 tarihi itibariyle İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'ne ulaşmak üzere yola çıkmıştır.

Birçok tehlikeli maddeyi içeren gemileri sökme işlemi, deniz ve karada yarattığı çevresel kirliliklerin yanı sıra, oksijen kaynağı ve kesme yöntemi ile yürütülen çalışmalarda hava kirletici bileşenler de atmosfere verilmektedir.

İzmir Aliağa Bölgesi, mevcut kirlilik yükü nedeniyle birçok sağlık sorunun da yaşandığı bir bölgemizdir. Bölgenin kirlilik değerleri, sınır değerlerin çok üstünde olup, bölgede buna bağlı olarak birçok sağlık sorunu yaşanmaktadır.

Nae Sao Paulo adlı uçak gemisi Fransa tarafından uzun yıllarca nükleer denemelerde kullanılmış olup, asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içermektedir. Bu nedenle, söz konusu geminin sökülmek üzere Aliağa'ya getiriliyor olması Türkiye kamuoyunda yoğun tepki almaktadır. Demokratik kamuoyu ve sivil toplum "Aliağa, Dünyanın çöplüğü olmayacak!" şiarıyla söz konusu geminin Türkiye sınırlarına getirilmesine karşı hak arayışına girmiştir. Önümüzdeki günlerde bu yönde yargı yoluna da başvurulacaktır.

Söz konusu geminin söküm için Brezilya sınırlarından ayrılması, ülkemizde olduğu kadar Brezilya kamuoyunda da geniş tepki aldığını basın üzerinden takip etmeyiz.

The Globo News'in haberinde, Rio de Janeiro 16. Federal Mahkemesi tarafından, Nae Sao Paulo uçak gemisinin söküm işlemine dair ülkenizde gerçekleştirilen ihalenin iptali için açılan dava kapsamında, geminin demirli olduğu Guanabara Körfezi'ne geri dönmesi için 'ihtiyati tedbir' kararı alındığı, ancak kararın henüz uygulanamadığı bilgisi paylaşılmıştır.

Sayın Brezilya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi,

Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sizden iki ülke halkları arasında büyük bir tepkiye neden olan, Basel Sözleşmesi, Barselona Sözleşmesi, İzmir Protokolü gibi uluslararası sözleşmeler gereğince her iki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz."