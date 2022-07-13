Ali Öztunç: Defalarca Uyardık, 'Tedbir Alın' Dedik Ama AKP'nin Beceriksizliği Ormanlarımızın, Ciğerlerimizin Yanmasına Neden Oluyor - Haberler

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Ali Öztunç: Defalarca Uyardık, 'Tedbir Alın' Dedik Ama AKP'nin Beceriksizliği Ormanlarımızın, Ciğerlerimizin Yanmasına Neden Oluyor

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bir görüntü paylaştı ve “Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, ‘tedbir alın’ dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bir görüntü paylaştı ve "Datça'dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, 'tedbir alın' dedik ama AKP'nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor" dedi.

Ali Öztunç, sosyal medya hesabında, Datça'da bugün sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ilişkin yeni bir görüntü yayınladı. Öztunç, paylaştığı görüntüye, "Datça'dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, 'tedbir alın' dedik ama AKP'nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor" notunu düştü.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Öztunç AK Parti Muğla Güncel Haberler

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