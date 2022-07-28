Ali Öztunç: Datça'ya Orman Yangını Açıklaması İçin Gelmiştik, Marmaris'te Yine Yangın Çıktı - Haberler

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Ali Öztunç: Datça'ya Orman Yangını Açıklaması İçin Gelmiştik, Marmaris'te Yine Yangın Çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris’te bu akşam orman yangını çıktığını duyurdu. Öztunç, “Datça’ya orman yangını açıklaması için gelmiştik, Marmaris’te yine yangın çıktı. Yerleşim merkezine çok yakın bölgede çıkan yangın umarım büyümeden söndürülür” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'te bu akşam orman yangını çıktığını duyurdu. Öztunç, "Datça'ya orman yangını açıklaması için gelmiştik, Marmaris'te yine yangın çıktı. Yerleşim merkezine çok yakın bölgede çıkan yangın umarım büyümeden söndürülür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından bu akşam Marmaris'te yangın başladığını duyurdu. Video ile yangının görüntülerini paylaşan Öztunç, "Datça'ya orman yangını açıklaması için gelmiştik, Marmaris'te yine yangın çıktı. Yerleşim merkezine çok yakın bölgede çıkan yangın umarım büyümeden söndürülür" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Öztunç Marmaris Güncel Haberler

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