Ali Öztunç: Aynı İş Bilmezlik, Aynı Becerisizlik, Aynı Dağınıklık Devam Ediyor. Biz Bu Filmi Geçen Yıl İzlemiştik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınına ilişkin, " Hükümet, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterini dahil ettik' demişti. Dün gece havadan müdahale edilemedi. Yangın sönecekti ama müdahale olmadı. Çünkü gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok. Hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, aynı becerisizlik, aynı dağınıklık devam ediyor. Geçen yıl neyse bu yıl aynısı yaşanıyor. Biz, bu filmi geçen yıl izlemiştik" dedi.

Ali Öztunç, bir grup CHP milletvekiliyle birlikte bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztunç, Marmaris'te dün akşam çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınıyla ilgili, "Belli ki birileri yakmış, sabotaj ihtimali çok yüksek. Belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar da bu yönde. Bir sabotaj olduğu görülüyor. Umarım havadan müdahaleler ile yangın söndürülür ve geçen yılki görüntüler bir kez daha yaşanmaz" diye konuştu.

Öztunç, "Hükümet, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterini dahil ettik' demişti. Dün gece havadan müdahale edilemedi. Yangın sönecekti ama müdahale olmadı. Çünkü gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok. Hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, aynı becerisizlik, aynı dağınıklık devam ediyor. Geçen yıl neyse bu yıl aynısı yaşanıyor. Biz, bu filmi geçen yıl izlemiştik" dedi.

Tedbir alınması noktasında uyarıda bulunan Öztunç, "Yazın başında uyarıyoruz. Yazın yine kuru geçeceğini bilerek, yine yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğundan hareketle uyarıyoruz. Tedbir alın. Helikopterse helikopter, uçakça uçak, gece görüşlü helikopter ise helikopter. Yangın söndürme ekibine katın" diye konuştu.

Öztunç, CHP tarafından Konya Ovası'ndaki sulama sıkıntısıyla ilgili yapılan çalışma hakkında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'e söz verdi. Şener, 15 Haziran'da Konya'ya giderek başta Devlet Su İşleri olmak üzere meslek odaları ve ilgilileriyle görüştüklerini söyledi. Şener, "Çok sayıda kuyu var. Önemli bir kısmı kaçak kuyu olarak kabul ediliyor. Ancak bu kuyular sulamada kullanılıyor. Elektrik şebekesi bağlanıyor. Ücretleri ödeniyor. Ama ruhsatsız olması nedeniyle elektrik fiyatları çok yüksek. Kredi imkanlarında da sınırlamalar yapılıyor. Bazı çiftçiler, yararlanması gerekenler avantajlardan yararlanamıyorlar. Devletin resmen sulamaya izin verdiği kuyuları ikiye ayırıp ruhsatlı ve ruhsatsız olarak ayırmanın adaletle ilişkisi yoktur" dedi.

Şener, CHP olarak hem yeni su kaynaklarının bulunması hem elektrik enerjisinin çiftçiye daha ucuz şekilde sağlanması ve kuyular konusundaki iki farklı uygulamanın ortadan kaldırılması konusunda gerekli girişimlerde bulanacaklarını söyledi.

ANKA / Güncel