Ali Mahir Başarır: "Vatandaşın Güvenliğini ve Refahını Öncelemek Yerine, Kendi Koruma Ordusuna Günde 8,3 Milyon TL Harcaması Tek Kelimeyle İsraf"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma harcamalarını eleştirerek, "Vatandaşın güvenliğini ve refahını öncelemek yerine, kendi koruma ordusuna günde 8,3 milyon TL harcaması tek kelimeyle israf" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşın güvenliğini ve refahını öncelemek yerine, kendi koruma ordusuna günde 8,3 milyon TL harcaması tek kelimeyle israf! Üstelik bu harcamayı, ekonomik krizle boğuşan milyonların, asgari ücrete mahkum çalışanların, düşük emekli aylığıyla geçinemeyen yaşlıların sırtından yapıyor. Milletimiz, devlet kaynaklarını böyle kişiselleştiren; denetimden, sorgudan, hesap vermekten kaçan bu anlayıştan bıktı usandı! Ayrıca bu kadar koruma da güvenlikten ziyade kibirden, şatafattan, güç gösterisinden…"