Ali Mahir Başarır: "Türkiye'de Adalet Ne Yazık Ki Adalet Saraylarından Değil, Beştepe'deki Saraydan Yönlendiriliyor"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Adalet Bakanı, 23 yılda 78 tane müstakil adliye binasının yapıldığını söylüyor. Sayın Bakan, o adalet sarayının içerisinde adalet yoksa, hukuk yoksa yaptığın sarayın hiçbir anlamı yok. Türkiye'de adalet ne yazık ki adalet saraylarından değil, Beştepe'deki saraydan yönlendiriliyor. Maalesef ki Türkiye'de hukuk bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararla değil, Beştepe'deki sarayın ve başındaki tek adamın emir ve talimatlarıyla şekillendiriliyor. Ben bakana sormak isterim; 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten hala 43 genç tutukluysa bugün neyi konuşuyorsun?" dedi.

Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Mart darbesinden sonra Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle ilgili hiçbir açıklama yapmayıp pembe bir tablo çizdi. Yana yana dünyanın her tarafından borç isteyen ekonomi bakanı Türkiye'ye yatırımcının yağdığını söyledi. Oysa rakamlar öyle söylemiyor. Yatırımcı gelmediği gibi Türkiye'de bulunan yabancı yatırımcılar ülkeyi terk ediyor. Ben Mehmet Şimşek'e sormak isterim; bugün Birleşik Kamu-İş'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 179 lira. Asgari ücret 22 bin 104, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Yani emekli maaşı da asgari ücret de açlık sınırının altında. Bundan utanmayan bir ekonomi bakanı var.

19 Mart darbesinden sonra döviz toplam 44,1 milyar dolar azaldı. Kuru tutmak için döviz satıldı. Borcumuz ilk defa 10 trilyonu geçti. İç borç faizi 10 puan arttı. Döviz kuru 36,5 liradan 38,5 liraya yükseldi. Yabancılar 13 milyar 744 milyon dolar toplam portföyü sattı. TÜİK ve Merkez Bankasına göre ekonomiye güven yok dendi ve en önemlisi bunun sonucunda tüm anketlerde AKP ve MHP'nin seçmeni 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi.

Diğer fail Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yargı bağımsızdır' diyor ama yaşananlar onu göstermiyor. Utanç verici soruşturmalar, utanç verici tutuklamalar, kişi haklarının hiçe sayıldığı bir dönemdeyiz. 23 yılda 78 tane müstakil adliye binasının yapıldığını söylüyor. Sayın Bakan, o adalet sarayının içerisinde adalet yoksa, hukuk yoksa yaptığın sarayın hiçbir anlamı yok. Türkiye'de adalet ne yazık ki adalet saraylarından değil, Beştepe'deki saraydan yönlendiriliyor. Maalesef ki Türkiye'de hukuk bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararla değil, Beştepe'deki sarayın ve başındaki tek adamın emir ve talimatlarıyla şekillendiriliyor. Ben bakana sormak isterim; 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten hala 43 genç tutukluysa bugün neyi konuşuyorsun?

"Şu anda Silivri herhalde iki tane Bakanlar Kurulu çıkartır"

En son İstanbul bürokratlarına yapılan operasyon, İSKİ'nin Genel Müdürü ve birçok bürokratın alınması, tutuklu olan arkadaşlarımızın eşlerinin gözaltına alınması Türkiye'deki durumu gösteriyor. Ben soruyorum; İSKİ Genel Müdürü neden orada? Bir suçlu tarafından verilen tanık ifadesiyle İSKİ Genel Müdürü bugün gözaltında. O İSKİ Müdürü Kanal İstanbul'da 'İnşaat yapamazsınız' diyerek yıkım kararı verdi. TOKİ, 24 bin tane konut yapmak istiyor."

Başarır, bu işin ihalesini alan UNDT İnşaat'ın yöneticilerinden Bilal Şahinyılmaz'ın İnsan ve İrfan Vakfı'nın mütevelli heyetinde olduğunu, vakıf yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın da bulunduğunu anlattı ve şunları söyledi:

"Muhamed Salih Demirkıran, AA'nın 2020 yılından beri yönetiminde. Şenol Özbek, bu da İlim Yayma Vakfının yöneticisi. Bilal Erdoğan'la bu kadar yakın olan bu şirket Arnavutköy-Dursunbey inşaatını almış 3,5 milyar. Antakya 13. etap konut ve ticaret inşaatlarını almış 5 milyar. Adıyaman-İndere deprem konutlarını almış 4 milyar 297 milyon. Bu talana, çevre kirliliğine hayır diyen İSKİ'nin Genel Müdürü gözaltında ve bu ülkenin Adalet Bakanı adaletten bahsediyor.

Şu anda Silivri herhalde iki tane Bakanlar Kurulu çıkartır. Üç tane Cumhurbaşkanı çıkartır. ve iki kabine de üç cumhurbaşkanı da şu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına 5 misli fark atar. O yüzden Cumhurbaşkanını ve özellikle bu adaletsizliğin mimarı Yılmaz Tunç'u, ülkeyi daha da batağa saplayan Mehmet Şimşek'i 86 milyona şikayet ediyoruz. "