Ali Mahir Başarır: Memur İşçi Geçinemiyorsa, Bunun Sorumlusu, Bilip Bilmeden Danışmadan Sürekli Açıklama Yapan Tek Adamdır.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Eğer bu sorunlar birikmişse, bugün çocuklarımız sokaktaysa, memur işçi aldığı maaşla on gün geçinemiyorsa, bunun sebebi bilip bilmeden danışmadan sürekli açıklama yapan tek adamdır. Faiz devamlı düşecek diyordu. Recep’in R’si hep geri vitesi gösteriyor zaten, geri vitesi meşhur. Biz bu kadar sıkıntıyı niçin yaşadık? Her vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan’a gidip dava açma hakkı var çünkü bunun sebebi tamamen bilgisizliğinden, cehaletinden, inadından milyonlar mağdur olmuştur” dedi. Eğitimin sorunlarına da dikkat çeken Başarır, “Milli Eğitim Bakanı beyaz önlükle tek tip kıyafetle uğraşıyor. Sorun bu mu? Kafa buradan mı çalışıyor sizin? Her sorun bitti öğretmenlerin beyaz önlükle okula gitmeleri kaldı? Ama kafa bu. Ama bu Milli Eğitimin, bu Bakanın kafası şeriatta. Çocuklarımız öğrencilerimiz, evlatlarımız ne olduğu belirsiz tarikatların elinde eğitim öğrenim görmek zorunda kalacak bu Bakan da beyaz önlüğü konuşacak. Senin bir bembeyaz önlüğe, temiz bir geçmişe, temiz bir zihniyete ihtiyacın var” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Eğer bu sorunlar birikmişse, bugün çocuklarımız sokaktaysa, memur işçi aldığı maaşla on gün geçinemiyorsa, bunun sebebi bilip bilmeden danışmadan sürekli açıklama yapan tek adamdır. Faiz devamlı düşecek diyordu. Recep'in R'si hep geri vitesi gösteriyor zaten, geri vitesi meşhur. Biz bu kadar sıkıntıyı niçin yaşadık? Her vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan'a gidip dava açma hakkı var çünkü bunun sebebi tamamen bilgisizliğinden, cehaletinden, inadından milyonlar mağdur olmuştur" dedi. Eğitimin sorunlarına da dikkat çeken Başarır, "Milli Eğitim Bakanı beyaz önlükle tek tip kıyafetle uğraşıyor. Sorun bu mu? Kafa buradan mı çalışıyor sizin? Her sorun bitti öğretmenlerin beyaz önlükle okula gitmeleri kaldı? Ama kafa bu. Ama bu Milli Eğitimin, bu Bakanın kafası şeriatta. Çocuklarımız öğrencilerimiz, evlatlarımız ne olduğu belirsiz tarikatların elinde eğitim öğrenim görmek zorunda kalacak bu Bakan da beyaz önlüğü konuşacak. Senin bir bembeyaz önlüğe, temiz bir geçmişe, temiz bir zihniyete ihtiyacın var" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eğitimdeki sorunları gündeme getirdi. CHP'li Başarır, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının sorunlarla başlayacağına dikkat çektiği basın toplantısında CHP'nin eğitimle ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını da açıkladı.

Başarır şunları söyledi:

"21 yılda 9 bakan değişmiş ama sorunlar hiç değişmemiş, daha daha büyümüş. Demek ki bakan ve sistem değiştirerek bu sorunları çözemiyoruz. CHP olarak bir araştırma yaptık. Okula başlayan okul öncesi öğrencilerimizin ve orta okul öğrencilerimiz bunların yıllık okula başlarken maliyetlerini hesapladık.

Yıl 2019 okul öncesi bir öğrencinin gideri 1198 liraymış. 2022 4 bin 615 lira. 2023, 9 bin 37 lira. İlkokul 1813 lira 2019'da, 2022'de 7 bin 550 ve 2023'te 10 bin 770 lira. Ortaokul 2019'da 1991 lira, 2022'de 8 bin 47 lira ama 2023'te 10 bin 963 lira. Lise 2019'da 2 bin 144 lirayken, 2022'de 8 bin 296, bugün 2023'te 12 bin 578 liraya çıkmış. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkemizde, nasıl olacak ki insanlar çocuklarını okula yollayacaklar?

"BAĞIŞLAR 12 BİN LİRAYA KADAR ÇIKMAKTA"

Biz kırtasiyeden servise, bir sandviçten deftere, silgiden suya kadar ihtiyaçların ortalamasını alarak bu hesaplamayı yaptık. Bugün minimum okula başlayacak bir çocuğumuzun 2 bin lira kırtasiye gideri var. 3 bin lira kıyafet gideri var. Ne yazık ki içimiz acıyarak söylüyoruz, veliler internetten ikinci el defter, kitap ve kıyafet arayacak duruma gelmiş. Yüzü bundan kızarmayan bir iktidar var. Okul servis ücretleri 10-15 bin lira arası. Her eğitim- öğretim yılı başında bakan bunu inkar etse de velilerden alınan bağışlar 10-15 bin liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıkmakta. Öğretim dönemi başlıyor, büyük sorunlar var ama bu sorunlara karşı sorumsuz, görmezden gelen bir iktidar var. Okulların büyük sorunları var. 15 milyon öğrenci var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 435 milyar.

"ÖĞRENCİ BAŞINA 4,5 LİRA SU ALAMIYOR"

Öğrenci başına okullara ne kadar para yollanıyor? 500 lira yollasa, 7, 5 milyar yapacak. Yollamıyor. Ne kadar yolluyor biliyor musunuz MEB? 1000 kişilik bir okula 4 bin 500 lira yolluyor. Yani öğrenci başına 4,5 lira. Niye bu suyu getirdim? Bu şu anda 6 lira. Su. MEB'in öğrencilerimize ayırmış olduğu okullara kişi başına düşen bütçe, 4,5 lira bir tek su alamıyor. Sakız da alamıyor, simit de alamıyor. Bir öğrencinin dengeli beslenmesi için okulda kişi başına 5 bin liralık bütçe ayırması gerekiyor. Özel okullar yüzde 200 oranında arttı. 19 bin lira olan geçen seneki özel okullardaki kitap maliyeti 59 bin lira oldu. Birçok veli çocuklarını özel okullardan alıyor, bırakın okul parasını vermeyi kitaplarını bile ödeyemiyor.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI BEYAZ ÖNLÜKLE UĞRAŞIYOR"

Ne yazık ki 21 yıl önce atanamayan 70 bin öğretmen vardı, 572 bin atanmayı bekleyen öğretmen var. yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda olan öğretmenler var. Öğretmen ihtiyacı var ama Milli Eğitim Bakanı beyaz önlükle tek tip kıyafetle uğraşıyor. Sorun bu mu? Kafa buradan mı çalışıyor sizin. Her sorun bitti öğretmenlerin beyaz önlükle okula gitmeleri kaldı. Ama kafa bu. Ama bu Milli Eğitimin bu Bakanı'nın kafası şeriatta. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü neyden yargılanmıştı benim terbiyem müsaade etmiyor burada söylemeye, onunla resim verecek onun atamasını yapacak. Çocuklarımız öğrencilerimiz, evlatlarımız ne olduğu belirsiz tarikatların elinde eğitim öğrenim görmek zorunda kalacak bu bakan da beyaz önlüğü konuşacak. Senin bir bembeyaz önlüğe, temiz bir geçmişe, temiz bir zihniyete ihtiyacın var."

"5 ÇOCUKTAN 4'Ü SOKAKTA"

Başarır, yurt sorunu nedeniyle üniversitelerin 2 Ekim'de açılacağına da dikkat çekerek, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez yurt sorunu nedeniyle üniversitelerin açılışı ertelendi. Türkiye'de 808 tane öğrenci yurdu var, 874 bin yatak kapasitesi var ama 6 milyon 860 bin 192 üniversite öğrencisi var. Yani 5 çocuğumuzdan 4'ü sokakta. 5 çocuktan 4'üne bir oda, bir yatak, bir etüt veremiyoruz" dedi.

Başarır, deprem bölgesinde eğitim konusunda depremden bu yana faaliyete geçilmediğini de belirterek, "Daha dün Hatay'da okullarla ilgili konteynerlerin inşaatına başlandı" dedi.

"AMELİYAT ÜCRETLERİ YÜZDE 50 ZAMLANDI"

Başarır, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişikliğe de değinerek, "Tetkik ameliyat ücretleri yüzde 50 zamlandı. 30 bin lira olan bypass ameliyatı 45 bin lira oldu. Tıbbi malzemeler yüzde 75 ila 150 zamlandı. Özel hastanelerin bu durumdan sonra ücretini düşünemiyorum. Eğitim ve barınmada olduğu gibi sağlıkta da sınıfta kalan bir iktidar var" diye konuştu.

"RECEP'İN R'Sİ HEP GERİ VİTESİ GÖSTERİYOR"

Başarır, Merkez Bankası'nın faiz artış kararıyla ilgili de şunları söyledi:

"Eğer bu sorunlar birikmişse, bugün çocuklarımız sokaktaysa, memur işçi aldığı maaşla on gün geçinemiyorsa, bunun sebebi bilip bilmeden danışmadan sürekli açıklama yapan tek adamdır. Faiz devamlı düşecek diyordu. Recep'in R'si hep geri vitesi gösteriyor zaten, geri vitesi meşhur. Biz bu kadar sıkıntıyı niçin yaşadık? 2021'de faiz indirimi başladı ve o zaman enflasyon yüzde 19. Dolar 8,5 lira. Ama faiz indiriminden sonra enflasyon 3'lü rakamlara ulaştı. Hatta yanlış veriler birimi TÜİK bile yüzde 85'e enflasyonun ulaştığını söyledi, dolar 26,6. Türk parası bu süreçte yüzde 70 değer kaybetti. Bu faiz inadı, yanlış politikalar yüzünden dolar yükseldi, bu sefer onu düşürmek için kur korumalı mevduat denen bir rezaleti getirdik, 15 Temmuz'a kadar 152 milyar ödemişiz. Yıl sonuna kadar 700 milyar ödeyeceğiz. Her vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan'a gidip dava açma hakkı var çünkü bunun sebebi tamamen bilgisizliğinden, cehaletinden, inadından milyonlar mağdur olmuştur. Noldu bu üç yılda dolar alanlar çok daha zenginleşti, parası olmayanlar MTV'yle bu zenginlere bu paraları ödemek zorunda kaldı."

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harcamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Saray'ın dakikalık harcamalarının iki emekli maaşı olduğunu söyledik 15 bin lira. Haziran ayında Temmuz ayında iki buçuk emekli maaşına yükselmiş 18 bin lira olmuş. 1 dakikada 15 bin lira harcıyor beyefendimiz sarayında. 1 saatte 900 bin lira harcıyor sarayımızda. 1 günde 21 milyon harcıyor sarayımızda, 1 ayda 647 milyon lira harcıyor. 1 ay sonra, artı 3. 18 bin lira. Artı 200 bin lira. Artı 7, artı 198 milyon. Şimdi bana birisi bu utanmazlığı anlatabilir mi? Haziran ayındaki senin giderin bu, temmuzda bu hale gelmiş. Memura zam yapabilirmiş. Yapma ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ne kadar vicdanlısın. Daha utanç verici bir tablo var. Biz bu seçimde kullanılan para ve milyarların bizim cebimizden çıktığını söyledik. Saray açıklamadı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe idarelerinin kurumsal sınıflandırma tablosunu yayınlıyor. Dün bunu yayınladı ama bugün kaldırmış, neden kaldırmış biliyor musunuz? Meclis kapanmadan önce ek bütçe istediler, evet. Ek bütçede ne yaptı? Biz maalesef ki beyefendiye 640 milyon ek bir zam yaptık. Ne olması lazımdı? Cumhurbaşkanlığının bütçesi 5 milyar 62 milyon civarında olması lazımdı. Ne olmuş beyefendinin bütçesi 10 milyar 877 milyon lira. Yahu bu yüzde 100 bir artış. Bir dakika beyefendi. Bu Meclis sana 600 milyon civarında ek ödenek verdi. Ne oldu da 1 ayda senin 5 milyar lira olan ödeneğin yaklaşık 11 milyara çıktı. Sen bu parayı nerede harcayacaksın? Evet, işte o kirli trollerin attığı mesajlar, o sosyal medya giderleri, uçak giderleri, o seçim bütçesinde dağıtılan market kartları. O dağıtılan paralar bence bu. 5 milyar."

Başarır, Erdoğan'a 'Hitler benzetmesi' yapması üzerine gelen tepkilerle ilgili olarak da "Sen CHP'nin kurucu genel başkanını da hedef alıp faşist benzetmesini yaparsan Ata'mıza, sana da 21 yıllık mazini biri hatırlatır. Ama üzülerek söylüyorum ki sarayda görevli bir bürokrat dün sosyal medyadan saldırı yapabiliyor. Bunu sarayın parası ile yapabiliyor. Türkiye'nin geldiği nokta utanç verici bir nokta. Seçim de çünkü bu şekilde götürüldü" diye konuştu.

"MTV İÇİN YURTTAŞLARIMIZ 6 EYLÜL'E KADAR BEKLESİN"

Başarır, motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini anımsatarak, "MTV'nin son ödeme tarihi 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu umut verici bir gelişme. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine bir kez daha sesleniyorum. Bu vergileri iptal edin. 85 milyon ödeyecek durumda değil. Anayasa Mahkemesi ne zaman iptal ederse karar geriye yürümüyor. Eğer iptal olursa Maliye Bakanlığı bu paraları hak sahiplerine iade etsin. Edilmemesi yanlış bir durumdur. O yüzden yurttaşlarımız 6 Eylül'e kadar beklesin, umarım hep beraber Anayasa Mahkemesi'ne onlar da çağrılar yapsın, gerekli mesajları yazsın. Karardan sonra ödeyip ödemeyecekleri belli olacak" dedi.