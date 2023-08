Ali Mahir Başarır: Memur İşçi Geçinemiyorsa, Bunun Sorumlusu, Bilip Bilmeden Danışmadan Sürekli Açıklama Yapan Tek Adamdır.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Eğer bu sorunlar birikmişse, bugün çocuklarımız sokaktaysa, memur işçi aldığı maaşla on gün geçinemiyorsa, bunun sebebi bilip bilmeden danışmadan sürekli açıklama yapan tek adamdır. Faiz devamlı düşecek diyordu. Recep’in R’si hep geri vitesi gösteriyor zaten, geri vitesi meşhur. Biz bu kadar sıkıntıyı niçin yaşadık? Her vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan’a gidip dava açma hakkı var çünkü bunun sebebi tamamen bilgisizliğinden, cehaletinden, inadından milyonlar mağdur olmuştur” dedi. Eğitimin sorunlarına da dikkat çeken Başarır, “Milli Eğitim Bakanı beyaz önlükle tek tip kıyafetle uğraşıyor. Sorun bu mu? Kafa buradan mı çalışıyor sizin? Her sorun bitti öğretmenlerin beyaz önlükle okula gitmeleri kaldı? Ama kafa bu. Ama bu Milli Eğitimin, bu Bakanın kafası şeriatta. Çocuklarımız öğrencilerimiz, evlatlarımız ne olduğu belirsiz tarikatların elinde eğitim öğrenim görmek zorunda kalacak bu Bakan da beyaz önlüğü konuşacak. Senin bir bembeyaz önlüğe, temiz bir geçmişe, temiz bir zihniyete ihtiyacın var” diye konuştu.