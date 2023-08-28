Ali Mahir Başarır: "Halka Hizmet Eden Belediyeleri Koruyalım, Kazanalım. Bu Konuda Herkesin Hassasiyet Göstereceğini Düşünüyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlerde ittifak açıklamasıyla ilgili “Çok zor kazandığımız bu yerler 2024’te yine kazanılacaktır. Gerek Meral Hanım, gerek diğer partiler, bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. 2023’te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi, halkın belediyelerini ve halka hizmet eden belediyeleri koruyalım ve daha fazla oyla koruyalım, kazanalım. Bu sebeple de bu konuda da herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak ve sürecek. Belediye başkanlarımızdan biz memnununuz, halk memnun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ittifak açıklamasıyla ilgili "Çok zor kazandığımız bu yerler 2024'te yine kazanılacaktır. Gerek Meral Hanım, gerek diğer partiler, bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. 2023'te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi, halkın belediyelerini ve halka hizmet eden belediyeleri koruyalım ve daha fazla oyla koruyalım, kazanalım. Bu sebeple de bu konuda da herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak ve sürecek. Belediye başkanlarımızdan biz memnununuz, halk memnun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'nin sorunlar yumağa haline geldiğini dile getirerek, ülkede en temel sorunların beslenme, barınma ve ulaşım olduğunu belirtti. Başarır, "Aslında bir sosyal devletin halkına vereceği 3 unsur. Beslemeli, barındırmalı ve ulaşım hizmetlerinden yararlandırmalı. Ama üzülerek görüyoruz ki bugünün Türkiye'sinde halkımız bu 3 olgudan da çok uzak" dedi.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor" açıklamasıyla ilgili "Eğer bir faşist görmek istiyorsan Sayın Erdoğan aynaya bakacaksın. Benim partime dil uzatmayacaksın. Benim partim egemenliği tek adamdan alıp millete veren bir parti" diye konuştu. Başarır, "Siyasete girdiğinde senin önünü açan, siyaset yapma hakkını veren parti CHP" dedi.

HİTLER'E BENZETTİ

Başarır, Adolf Hitler'in fotoğrafını göstererek, "Eğer bir faşist görmek istiyorsa ya aynaya bakacak ya da bu resme bakacak. Ben sende bu resmi görüyorum Sayın Erdoğan. Bu ülkede hukuku, adaleti ayaklar altına aldın, bu ülkede seni eleştiren, yazan gazetecileri tutuklandın. Bu ülkede halen seçilmiş bir milletvekili Can Atalay hala cezaevinde" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU İMALATI 3 KAT ARTMIŞ"

Türkiye'de uyuşturucu kullanımının da arttığına dikkat çeken Başarır, "Narkotik Şube'nin 2022 raporuna baktığımız zaman uyuşturucu imalatı ve satışı 3 kat artmış. Son 5 yılda çocuklarımız ve evlatlarımız ortaokul seviyesindeki öğrenciler uyuşturucu batağının içerisinde ve sen buna kayıtsız kalıyorsun" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Başarır, Türkiye'deki uyuşturucu verilerine atıf yaparak, "İstanbul, Mersin, Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu merkezi haline gelmişiz, niye polislerimiz, çocuklarımız ölüyor? Niye bununla mücadele etmiyorsunuz… Bu ülkede 10 yıl hapse mahkum olan İsrailli bir uyuşturucu ticareti yapan Danny Aweke hangi akılla, hangi hukukla, İsrail istediği için İsrail'e iade ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanı teşekkür ediyor. Yahu bizim yargı yetkimizde, uluslararası anlaşmalar net. Sen bu kişiyi Türkiye'de suç işlendiği için yargılayacaksın. Hükmü vereceksin ve infazını çekecek. İsrail istediği için uyuşturucu ticareti yapan baronu iade ediyorsun. İsrail teşekkür ediyor, ben ise seni kınıyorum. Uyuşturucudan gençleri ölen ailelerin adına seni kınıyorum" diye konuştu.

"KARAR BEKLEMİYORUM"

Başarır, toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının ücretlerine yapılacak zammın hakem heyetine gitmesini şöyle değerlendirdi:

"Bu hakem heyetinin 11'de 7'si Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan bürokratlar. Eğer memurların toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı yoksa biz bunları konuşmayalım. Burada bir orta oyunu oynanıyor. Bugün toplanacaklar, ben bir karar beklemiyorum. TÜİK de, hakem kurulu da, yandaş sendikalar da memurdan çok sarayın ağzına bakıyor. Bir parça utanmanız ve sıkılmanız varsa yüzde 100'ün çok üstünde olan enflasyon, Merkez Bankası'nın rakamlarına bakın ve yüzde 25'i ona göre teklif edin."

"ANA MUHALEFET LİDERİ ERDOĞAN"

Başarır, Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili "Olacak şey değil" sözüne ise "Emeklilerle ilgili açıklama yapıyor ana muhalefet lideri Recep Tayyip Erdoğan. Evet, çok üzülüyorum, düzeltme yapılmalı diyor. Herhalde bunu bana ya da Kemal Bey'e söylüyor. ya da size söylüyor. Kime söylüyor, bu ülkeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi sen yönetiyorsun. Emeklilerin durumuna üzülüyormuş. Aynı şeyi Binali Yıldırım söylüyor. 7 bin 500 lira emekli maaşından bahsediyoruz, bugün bir oda kiranın 10 bin lira olduğu ülkemizde. Neyi bekliyorsunuz, gelin yarın yapın. Niye ekimi bekliyorsunuz" diye tepki gösterdi.

"HALKA HİZMET EDEN BELEDİYELERİMİZİ KORUYALIM"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nda olduğu sürece ilişkin yaptığı eleştiriler ve yerel seçimler konusundaki değerlendirmelerinin anımsatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"2019 seçimlerinde Türkiye bir demokrasi mücadelesi verdi. İttifak halinde büyükşehirleri kazandık, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya ve diğer şehirleri kazandık. CHP grubu olarak, CHP olarak 11 belediye başkanımızla 5 yıl görev yaptığı süreçte yüzümüzü ağarttı. İstanbul'da tarihte görülmemiş bir metro inşaatlarında artışı gördük. Mersin'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez metro yapılıyor. 11 belediye başkanı görev yaptığı süreçte bir tek ihaleden dolayı yargılanmadıkları gibi bu belediyeler vakıflara ya da yandaş müteahhitlere değil halkına belediyenin bütçesini aktarmışlardır. Bu yüzden çok zor kazandığımız bu yerler 2024'te yine kazanılacaktır. O yüzden gerek Meral Hanım gerek diğer partiler, bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. 2023'te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi, halkın belediyelerini ve halka hizmet eden belediyeleri koruyalım ve daha fazla oyla koruyalım, kazanalım. Bu sebeple de bu konuda herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak ve sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan biz memnununuz, halk memnun."