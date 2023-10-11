CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı “Emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesi” kararı hakkında; “Eğer bir ülkede emekli maaşı 7 bin 500 TL ise ama sarayın dakikalık gideri 18 bin TL ise burada bir problem vardır. Emekliye yapılan zam yüzde 30’ları görmüyorsa, her ay sarayın gideri yüzde 20’den fazla artıyorsa burada bir problem vardır. Emekliye 5 bin lira, bir sefere mahsus para ödenirken sarayımızın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışsa burada bir problem vardır” dedi.

Ali Mahir Başarır: 'Eğer Bir Ülkede Emekli Maaşı 7 Bin 500 Tl, Ama Sarayın Dakikalık Gideri 18 Bin TL İse Burada Bir Problem Vardır'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "Emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesi" kararı hakkında; "Eğer bir ülkede emekli maaşı 7 bin 500 TL ise ama sarayın dakikalık gideri 18 bin TL ise burada bir problem vardır. Emekliye yapılan zam yüzde 30'ları görmüyorsa, her ay sarayın gideri yüzde 20'den fazla artıyorsa burada bir problem vardır. Emekliye 5 bin lira, bir sefere mahsus para ödenirken sarayımızın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışsa burada bir problem vardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu, emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesi kararını TBMM Genel Kurulu'nda eleştirdi. Başarır kararla ilgili şunları söyledi:

"Eğer bir ülkede emekli maaşı 7 bin 500 TL ise ama sarayın dakikalık gideri 18 bin TL ise burada bir problem vardır. Emekliye yapılan zam yüzde 30'ları görmüyorsa, her ay sarayın gideri yüzde 20'den fazla artıyorsa burada bir problem vardır. Emekliye 5 bin lira, bir sefere mahsus para ödenirken sarayımızın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışsa burada bir problem vardır. Bir ülkenin gelişmişliği, medeniyet seviyesi o uçaklarla, sarayın giderleriyle değil, emeklisine, işçisine, çiftçisine ve öğrencisine vermiş olduğu maaş ve yaşam kalitesiyle, refahıyla ölçülür. Bana buradan birisi 7 bin 500 TL ile maaş ile geçinebilmeyi anlatsın, benim o zaman söyleyecek sözüm yok ama geçen seneye göre bir yıl içerisinde sarayın, beyefendinin iletişim gideri 3 kat artıyor ama emekliye, 'Ne yapalım, veremiyoruz.' Hayır biz buna karşıyız ve bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz."