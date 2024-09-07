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CHP'den Erdoğan'a Tepki: 'Teğmenlerden Rahatsız Oluyorsun'

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Eğer sen orduyu temizleyeceksen, ne olduğu belirsiz tarikatlardan alınan listelerden yerleştirilen o yapıyı temizleyeceksin. Sen; o teğmenlerin, askerlerin 'Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz' cümlesinden rahatsız oluyorsun" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Eğer sen orduyu temizleyeceksen, ne olduğu belirsiz tarikatlardan alınan listelerden yerleştirilen o yapıyı temizleyeceksin. Sen; o teğmenlerin, askerlerin 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' cümlesinden rahatsız oluyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci İmam Hatipliler Kurulayı'nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine ilişkin, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" ifadesini kullandı.

Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir" ifadelerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Sen; o teğmenlerin, askerlerin 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' cümlesinden rahatsız oluyorsun" diye konuştu.

"O çocuklar yarınlarda kuş uçmaz köylerde, dağlarda bu vatanı savunacak çocuklar"

CHP'li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

"O kılıç çatma, teğmenlerin geleneğinde askerlerin tarihinde var. Sen ordudan bir yapıyı temizleyeceksen öncelikle FETÖ'de olduğu gibi bu Meclis'i bu ülkeyi bombalayan, ordunun kılcal damarlarına yerleştirdiğiniz bu tip askerleri ordudan ayıklayacaksın. Menzil'in, İsmailağa'nın ne olduğu belli belirsiz tarikatlardan liste almayacaksın. Orduyu eğer temizleyeceksen, ne olduğu belirsiz tarikatlardan alınan listelerden yerleştirilen oyapıyı temizleyeceksin. O çocuklar Anadolu'nun birçok yerinde doğup büyüyen, eğitim alan ve yarınlarda kuş uçmaz kervan köylerde, dağlarda bu vatanı savunacak çocuklar. Onları siyaset malzemesi yapma. Yönetemediğin ülkeyi, ekonomiyi, dış politikayı, algıyı değiştirmek için onlara iftara atma. Sözcünün söylediğine bak, senin söylediğine bak; Bahçeli'nin söylediğine bak, onunu yardımcısının söylediğine bak… Siz daha karar vermemişsiniz o çocuklar kahraman mı yoksa suçlu mu? Senin partin bölünmüş. Algını ordu üzerinden yapma, Atatürk üzerinden yapma ve algıyı değiştirmek için o gencecik subaylara iftira atma."

Kaynak: ANKA / Güncel

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