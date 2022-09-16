Ali Mahir Başarır: Böyle Giderse Vatandaşımız Her Şeyin Yarımını, Çeyreğini Almak Zorunda Kalacak

Mersin’deki bir semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Mersinli, Mersin’de limon yiyemiyor. Çünkü limon 15 TL olmuş durumda. Nereye gitsek, kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Biz hep söylüyoruz; bir sokağa çıkın, pazara çıkın. Tepkilerden korkuyorlar, vatandaştan korkuyorlar. Bu enflasyon ortamının, halkımızın sağlığı için bir an önce bitmesi gerekiyor. Vatandaşımız, maalesef bu şekilde giderse her şeyin yarımını, çeyreğini almak zorunda kalacak. İki saattir buradayım ama duyduklarım, yaşadıklarım 20 yıla bedel” dedi.

Mersin'deki bir semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mersinli, Mersin'de limon yiyemiyor. Çünkü limon 15 TL olmuş durumda. Nereye gitsek, kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Biz hep söylüyoruz; bir sokağa çıkın, pazara çıkın. Tepkilerden korkuyorlar, vatandaştan korkuyorlar. Bu enflasyon ortamının, halkımızın sağlığı için bir an önce bitmesi gerekiyor. Vatandaşımız, maalesef bu şekilde giderse her şeyin yarımını, çeyreğini almak zorunda kalacak. İki saattir buradayım ama duyduklarım, yaşadıklarım 20 yıla bedel" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Zafer Özbey, Kibrite Artık, Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Kövenç, Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve Halk-Lis İl Başkanı Çağdaş Güzel ile birlikte Mersin'in Barbaros Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar semt pazarında Başarır'a şu sözlerle dert yandı:

"BİZİ PİSLİĞE SÜRÜKLEDİLER"

"Erdoğan'a oy verseniz yanarsınız. Çünkü Erdoğan kaşıkla verip kepçeyle topluyor. Namaz kılıyorlar. Eline, diline sahip olsun yeter. Yazık insanlara. Domates bile alamıyoruz. Vallahi bizi pisliğe sürüklediler. Namaz ile milleti kandırdı. Hepimiz oy verdik. Bak, sepete bak. Ne var sepette? 100 TL ile geldik, bir domatesle paramız bitti.

"BIKTIK ARTIK, GEÇİNEMİYORUZ"

Her gün, bizi bu hale getirenlere haram zıkkım ediyoruz. Bittik yani artık. Diyorum ki domates, erik alıp gideceğim. Yazıklar olsun, başka hiçbir şey demiyorum. Vallahi bıktık artık, geçinemiyoruz. Biraz ucuzlatın, fakirleri düşünün. Vallahi her şey çok pahalı. Bamyanın kilosu 55 TL. Yazık değil mi? Altın mı alıyoruz biz?"

"2 SAATTİR BURADAYIM AMA DUYDUKLARIM, YAŞADIKLARIM 20 YILA BEDEL"

Pazar ziyaretinin ardından yazılı açıklama yapan Başarır, pazarda herkesin geçim sıkıntısından şikayet ettiğini belirterek, "Mersinli, Mersin'de limon yiyemiyor. Çünkü limon 15 TL olmuş durumda. Nereye gitsek, kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Biz, hep söylüyoruz; bir sokağa çıkın, pazara çıkın. Tepkilerden korkuyorlar, vatandaştan korkuyorlar. Bu enflasyon ortamının, halkımızın sağlığı için bir an önce bitmesi gerekiyor. Vatandaşımız, maalesef bu şekilde giderse her şeyin yarımını, çeyreğini almak zorunda kalacak. İki saattir buradayım ama duyduklarım, yaşadıklarım 20 yıla bedel" dedi.