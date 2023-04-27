Ali Mahir Başarır, Bakanlıkların Seçim Öncesi Araç Kiralama ve Yakıt Alım İhalesi Yapmasına Tepki Gösterdi: "Halkın Parasıyla, Vergisiyle Seçim...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın seçim öncesinde araç kiralama ve akaryakıt alımı ihaleleri yaptığını belirterek, “Bu ihaleler gerçekten şaibeli, gerçekten insanın midesini bulandırıyor. Halkın parasıyla, vergisiyle seçim kampanyası yapmayın. 85 milyon yurttaşımıza kiralanan araçları, bu akaryakıt, mazot ihalelerini şikâyet ediyorum, bunları affetmeyin” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın seçim öncesinde araç kiralama ve akaryakıt alımı ihaleleri yaptığını belirterek, "Bu ihaleler gerçekten şaibeli, gerçekten insanın midesini bulandırıyor. Halkın parasıyla, vergisiyle seçim kampanyası yapmayın. 85 milyon yurttaşımıza kiralanan araçları, bu akaryakıt, mazot ihalelerini şikayet ediyorum, bunları affetmeyin" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın seçim öncesinde Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yaptığı araç kiralama ve akaryakıt alımı ihaleleriyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"AKP'nin bakanları milletvekili adayı oldu. Madem bakansınız, Yüksek Seçim Kurulu böyle hukuksuz ve çirkin bir karar verdi, bakanlık ve milletvekili adaylığını aynı anda yürütebilirsiniz dedi. Biz de dedik ki; devletin, halkın hiçbir parasını kampanyalarda kullanmayın dedik ama görüyoruz ki ihaleler böyle demiyor. Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tam seçim döneminde 30 adet şoförlü binek araç kiralıyor. Peki bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı nereden aday? Ankara'dan aday. Ne yapacaksın bu arabaları sayın bakan? Bu arabaları seçim döneminde kampanyanda mı kullanacaksın?

"BU İHALELER GERÇEKTEN ŞAİBELİ, GERÇEKTEN İNSANIN MİDESİNİ BULANDIRIYOR"

Aile Bakanlığı, iki ihale yapıyor. Bir tanesi 100 bin litre akaryakıt, diğeri de 200 bin litre akaryakıt ihalesi. Seçim döneminde ne yapacağınızı merak ediyoruz. Bunların hepsi nisan başında yapılmış ve haziran ayında bitecek ihaleler. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yapılan ihalelerden birisi 21/b ile yapılmış ve sözleşmenin bitiş tarihi 31 Mayıs. Bu ihaleler gerçekten şaibeli, gerçekten insanın midesini bulandırıyor. Halkın parasıyla, vergisiyle seçim kampanyası yapmayın. 85 milyon yurttaşımıza kiralanan araçları, bu akaryakıt, mazot ihalelerini şikayet ediyorum, bunları affetmeyin."