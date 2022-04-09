SPOR Fenerbahçe YDK Başkanlığı'na Uğur Dündar seçildi

Fenerbahçe YDK Başkanlığı'na Uğur Dündar seçildi

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.