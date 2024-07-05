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Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi soruşturmasında ifade verdi

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada "şüpheli" olarak ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ali Koç bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Adliyenin güvenlik personelinin ise basın mensupları görüntü almaması için tedbirleri artırarak savcılığın bulunduğu katlara girişlere bariyerler koyduğu görüldü.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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