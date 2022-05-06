Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor gündemine dair açıklamalarda bulunuyor...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez. Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir. 8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var.

Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur. Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?

Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel