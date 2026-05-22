Haberler

Emel Korkmaz: Bir Ali İsmail'im Vardı, Şimdi Binlerce Ali İsmail'im Var... Ali İsmail Vicdanlıydı, Ben de Gençlerden Vicdanlı Olmalarını İstiyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 yıl önce Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, oğlunun anısını vakıf aracılığıyla yaşattıklarını ve adalet arayışının sürdüğünü anlattı.

Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL) 13 yıl önce, 2 Haziran gecesi henüz 19 yaşındayken Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ANKA'ya konuştu. Oğlunun ölümünün ardından geçen yıllara rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Ali İsmail sadece bedenen aramızda değil. Düşünceleri, fikirleri ve yapmak istedikleri yaşamaya devam ediyor" dedi. Korkmaz "Bir Ali İsmail'im vardı, şimdi binlerce Ali İsmail'im var. Onlarla hayat buluyorum, ayakta duruyorum... Ali İsmail çocukları çok severdi. İnsan sevgisi, vicdan ve dayanışma onun en önemli özellikleriydi. Ben gençlerden de vicdanlı olmalarını istiyorum" ifadesini kullandı.

Oğlunun üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Emel Korkmaz, Ali İsmail'in 2 Haziran gecesi ara sokakta sekiz kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Korkmaz, "Savunmasız bir şekilde kıstırılıp ölümüne darp edildi. 38 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Biz hep yeniden ayağa kalkacak diye umut ettik ama 38'inci günün sabahında Ali İsmail'i kaybettik" ifadelerini kullandı.

Olay anına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasına rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını belirten Korkmaz, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ali İsmail'in ilk kaçışından son tekmeye kadar her şey kameralardaydı. Buna rağmen bu ülkede yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluk beni çok yaraladı. Verilecek hiçbir ceza Ali İsmail'i geri getirmeyecekti ama en azından başka canlar yanmasın isterdim."

ALİ İSMAİL' İN HAYALERİ VAKIFTA YAŞATILIYOR

Ali İsmail Korkmaz'ın küçük yaşlardan itibaren sosyal dayanışma çalışmalarının içinde olduğunu anlatan Emel Korkmaz, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte huzurevi ziyaretleri yaptığını, köy okullarına giderek çocuklara kitaplar ve hediyeler ulaştırdığını söyledi. Bu çalışmaların ardından oğlunun adına bir vakıf kurduklarını belirten Korkmaz, bugün binlerce gence ulaştıklarını ifade etti.

"Bir Ali İsmail'im vardı, şimdi binlerce Ali İsmail'im var. Onlarla hayat buluyorum, ayakta duruyorum. Ali İsmail eğitimi çok seviyordu. İngilizce öğretmeni olmak istiyordu ama buna katilleri izin vermedi. Eğitimini tamamlayamadı ama bugün vakıf aracılığıyla gençlerin eğitimine destek oluyor."

GENÇLERE EĞİTİM VE SANAT DESTEĞİ

Vakıf bünyesinde gençlere yönelik birçok proje yürüttüklerini anlatan Korkmaz, "Düş Elçileri" projesiyle gençlerin hayallerine destek olduklarını söyledi. Ayrıca genç sanatçılar için oluşturulan fon aracılığıyla sanatsal faaliyetlere katkı sunduklarını belirtti.

Deprem nedeniyle vakıf binalarının yıkıldığını ifade eden Korkmaz, yeni bir merkez inşa ettiklerini de açıkladı, "Yeni binamızda gençler gelip ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, sosyalleşebilecek. Ali İsmail çocukları çok severdi. İnsan sevgisi, vicdan ve dayanışma onun en önemli özellikleriydi. Ben gençlerden de vicdanlı olmalarını istiyorum." dedi.

ALİ İSMAİL HALA SAHİPLENİLİYOR

Aradan geçen yıllara rağmen oğlunun unutulmamasının kendisine güç verdiğini söyleyen Emel Korkmaz, toplumun gösterdiği dayanışmanın kendisini ayakta tuttuğunu ifade etti, "Ali İsmail hala sahipleniliyor. Bununla gurur duyuyorum. O artık sadece benim oğlum değil, binlerce gencin umudu oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı