Ali Fazıl Kasap: AKP'nin İl, İlçe Başkan Yardımcıları, Eski Başkanlar Sağlık Müdürlüklerine Uzman Olarak Atanıp 19-21 Bin Liralık Ballı Maaşlar...

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, sağlık müdürlüklerindeki başkanlık kadrolarına AKP'ye yakın isimlerin atandığını iddia etti. Kasap, "Bir hemşire veya 4 yıllık lisans mezunu bir şahıs, sağlık müdürlüklerine uzman sıfatında başkan olarak atanabiliyor. Bu kadronun Türkiye çapındaki toplam sayısı 9 bin 800 ve bunlara verilen maaş dudak uçuklatıcı; 21 bin 643 lira… Birçok il, ilçe başkan yardımcıları, eski başkanlar, konumunu kaybetmiş şahıslar bu şekilde istihdam edilip yaklaşık 19-21 bin liralık ballı kaymaklı maaşlar bağlanıyor" dedi.

Mesleği hekimlik olan Ali Fazıl Kasap, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sağlık müdürlüklerindeki başkanlık kadrolarına AKP'ye yakın isimlerin atandığını öne sürdü. Kasap, şunları söyledi:

"Bir hemşire veya 4 yıllık lisans mezunu bir şahıs, sağlık müdürlüklerine uzman sıfatında başkan olarak atanabiliyor. Bu kadronun Türkiye çapındaki toplam sayısı 9 bin 800 ve bunlara verilen maaş dudak uçuklatıcı; 21 bin 643 lira. Hekim olmayan başkan yardımcıları 19 bin 374 lira; aynı statüde lisans mezunu bir hemşire, başkan veya başkan yardımcısı olarak aynı hastanede çalışırsa yaklaşık 21 bin lira ila 19 bin lira arasında bir maaş alıyor. Hekim olmayan bir uzman herhangi bir hastane içinde; bunların hepsi yandaş kadrodur.

Kütahya Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Eksiz, eski AK Parti İlçe Başkanı, şu anda hastanede başkan statüsünde 19-21 bin lira civarında maaş alıyor. Konya Halk Sağlığı Başkanı Halil Çiftçi, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı AK Parti İl Başkanı Ahmet Engin, eski Bakan Elvan'ın kuzeni personel hizmetleri başkan yardımcısı… Birçok il, ilçe başkan yardımcıları, eski başkanlar, konumunu kaybetmiş şahıslar bu şekilde istihdam edilip yaklaşık 19-21 bin liralık ballı kaymaklı maaşlar bağlanıyor.

Aile hekimleri ile ilgili de Türkiye'de söylenen şey şuydu; 'Aile hekimleri 25 bin lira civarında maaş alıyor'. Türkiye'de hiçbir aile hekimi 25 bin lira maaş alıyor, en yüksek tavandan alan hekim arkadaşım, 4 bin üzerinde eğer hasta takibi varsa bölgesinde, aldığı maaş sadece 17 bin liradır. Bulundukları aile sağlığı merkezlerinin temizliği, badanası, kombisi, A4 kağıt giderlerine kadar aile hekimlerine aittir. Şu anda negatif dengedeler. 3 bin civarında hasta takip eden bir ASM hekiminin eline 11 bin lira geçer. Temizliği, bakımı, giderlerinden kaynaklanan kısmını düşerseniz çoğunun eline 10 bin lira geçmez. Bu 25 bin lira algısı yanlış bir algıdır, gösterirlerse istifa edeceğim demiştim."

ANKA / Güncel