ALİ ERBAŞ ÜSKÜDAR'DA '8'İNCİ GENÇLİK FUARI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)'in düzenlediği, 'Denge ve Alem' temalı 8. Gençlik Fuarı'nın açılışını yaptı. Erbaş, Dengemizin bozulmaması için, alemdeki dengenin insanlığa da yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir dedi.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 15.00'te düzenlenen fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en çok mutlu olduğu anların gençlerle birlikte geçirdiği anlar olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, fuarın 'Denge ve Alem' temalı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti

Cenab-ı Hak kainatı çok güzel bir dengede yaratmıştır. Yüce Rabbimiz Ayet-i Kerimede, 'Çevir gözünü bir bak. Bir dengesizlik bulabilir misin' diye buyuruyor. Sonra kainattaki bu dengeyi yeryüzüne yansıtacak halifeyi yaratıyor, ona da 'insan' diyor. Kainattaki dengeyi yeryüzünde de sağlasınlar diye peygamberleri gönderiyor ve bu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa'dır (S.A.S.).Onun için kendisine son gelen ayet-i kerimede Rabbimiz, 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım' buyuruyor. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa, tabiri caizse bir denge peygamberi olarak geliyor. Getirdiği Kuran bir denge kitabıdır, İslam bir denge dinidir şeklinde konuştu.

MEDENİYETİMİZİN GENÇLERİ OLARAK ELİMİZDEN KİTAP VE KALEMİN DÜŞMEMESİ GEREKİYOR

Başkan Erbaş, birinci inen surenin 'oku' diye başladığına, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise kalem suresi olduğuna işaret ederek, Elimizden kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor. Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten uzak kalmayacağız. Buna dikkat ettiğimiz asırlarda, kütüphanelerimizin, kitaplarımızın bütün dünyayı aydınlattığı asırlarda hep yükselmişiz, ilerlemişiz. Dengemizin bozulmaması için, alemdeki dengenin insanlığa da yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir diye konuştu.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, denge ve alem konusuyla ilgili bir konuşma yaptı. 39 gençlik kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuar, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel