Ali Erbaş'tan Ayasofya'nın İbadete Açılışının Yıl Dönümüne Özel Mesaj

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, bu ulvi mabedin müminleri yeniden kucakladığını ve sevincinin umut verdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor. Yüce Rabbimiz bu kutlu günü başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzündeki tüm mahzun mescitlerin ve mazlum yüreklerin özgürlüğüne vesile eylesin."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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