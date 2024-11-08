Ali Erbaş: Müslümanların Birliği Zulüm ve Kötülükleri Ortadan Kaldırır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm ve kötülükleri ortadan kaldırmanın yolu Müslümanların birlik ve beraberliğinden geçmektedir." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Haydar Camii'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu belirten Erbaş, "İslam'a gönülden bağlanmış, birlik ve beraberliği kuşanmış kardeşleriz. Rabb'imiz, Peygamberimiz, kıblemiz, gayemiz, acımız ve sevincimiz birdir. Bizler tarih boyunca birlik ve beraberlik ruhu içinde hep yan yana, can cana olduk. Dinimiz, vatanımız, ezanımız, bayrak ve mukaddesatımız uğrunda her zaman aynı safta mücadele ettik. Bu dostluğumuz ve kardeşliğimiz ilelebet devam edecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

İslam'ın gittiği her yeri güzelleştiren bir din olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam, 'Şüphesiz kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik' ayetinde beyan edildiği gibi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara iyilik yollarını gösteren dosdoğru bir yoldur. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır. 'Allah katında din İslam'dır' ayetinden de biz bunu anlıyoruz. Bize düşen, inancımızı, değerlerimizi en güzel şekilde öğrenmek ve yaşamaktır. Nesillerimize öğretmek ve onları kötülüklerden korumaktır. İslam'ın ilkeleriyle insanlığa örnek olmaktır. Bu ümmet her zaman hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmettir."

"Allah'a hamdüsenalar olsun ki Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur"

Bugün yeryüzünün savaşlar, işgaller ve çeşitli küresel felaketlerle kuşatılmış durumda olduğunu anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Yıllardır Karabağ'da yaşanan mezalimi hepimiz biliyoruz. Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun ki Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur. Bugün şanlı Karabağ zaferinin yıl dönümüdür elhamdülillah, kutlu olsun mübarek olsun. Diğer yandan Gazze'de yaşananları görüyoruz. Topyekun bir halk, tüm dünyanın gözü önünde yok ediliyor, soykırıma uğruyor. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm ve kötülükleri ortadan kaldırmanın yolu Müslümanların birlik ve beraberliğinden geçmektedir."

Müslümanların kardeşlik bilinci ve dayanışma ruhuyla ortak hareket ettiğinde tüm insanların huzura kavuşacağını vurgulayan Erbaş, "Bizler gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etme mecburiyetindeyiz. Her türlü fitne, tefrika ve zulüm karşısında dirayet, basiret ve ferasetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Zira tarih sahnesinde bizi güçlü kılan en temel etken, başta inancımız olmak üzere ortak değerlerimiz, ideallerimizdir, birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.