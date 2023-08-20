Ali Erbaş: Medeniyetimiz, dünyayı ve ahreti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her ilimizde üniversitelerimiz var. 9 milyon öğrencimiz eğitim alıyor. Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak, onları İslam ahlakı ile donatmazsak, peygamberimizi daha yakından tanıyan gençler olarak yetiştirmezsek; eksik kalır. Bizim medeniyetimiz, dünyayı ve ahreti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Ünye ilçesinde müftülük hizmet binası, gençlik merkezi, Goginağa Camisi, Cerrahoğlu Camisi, Fevzi Çakmak Mahalle Camisi ile 12 adet 4-6 yaş Kur'an kursunun toplu açılış törenine katıldı. Müftülük binasının bahçesinde düzenlenen törene; Erbaş'ın yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve çok sayıda kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında herkesin emeğinin olduğunu söyledi.

'BURADA ÇOCUKLARIMA SEVGİYİ ÖĞRETİYORUZ'

4-6 yaş Kur'an kurslarının, çocukların Allah'ın rızasına uygun olarak yetiştirilmesinin mekanları olduğunu belirten Erbaş, "Burada çocuklarımıza sevgiyi öğretiyoruz. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz, sevmeyi öğretiyoruz. Neyi sevecek; Rabbi'ni, peygamberini, kitabını, annesini, babasını, büyüklerini, vatanını, ezanını, bayrağını sevecek. Bu muhteşem, mübarek değerleri seven nesiller yetiştirmek lazım. Sonra saygıyı öğretiyoruz. Büyüklere saygı nasıl öğretilir, onu öğretiyoruz. Sadakati, dürüstlüğü öğretiyoruz. Doğruluğu öğretiyoruz. Dürüstlerden oluşan bir toplumu nasıl meydana getiririz, bunun derdini taşıyoruz. Bu dertle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı açmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'EĞİTİM İLE DESTEK OLMAZSAK EKSİK KALIRLAR'

Gençlerin İslami ahlak ile donatılması gerektiğini kaydeden Erbaş, "Bu kadar güzel işlere önderlik yapmak milletimizi, Ünye halkımızı hayırda yarışır hale getirmek çok önemli bir husus. Rabbimiz en güzel yarışın Kur'an hizmetinde olan yarış olduğunu buyuruyor. Her ilimizde üniversitelerimiz var. 9 milyon öğrencimiz eğitim alıyor. Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak, onları İslam ahlaki ile donatmazsak, peygamberimizi daha yakından tanıyan gençler olarak yetiştirmezsek; eksik kalır. Kendi alanlarında çok iyi olabilirler ama bizim medeniyetimiz noktasında eğitim ile onlara destek olmazsak; eksik kalırlar. Bizim medeniyetimiz, dünyayı ve ahreti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir. 'Dünyası için ahreti, ahreti için de dünyayı ihmal eden zarardadır' diye buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Bu eserleri açıyoruz ve mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Erbaş, konuşmasının ardından heyet ile toplu açılış kurdelesini kesti.