Ali Erbaş: Kur'an'a Sarıldığımız Asırlarda Yüceldik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'e sarıldığı asırlarda yüceldiğini belirterek, "Çünkü Kur'an yüceltir. Kur'an'ı ihmal ettiğimiz asırlarda alçaldık, düştük, gerilerde kaldık. Demek ki bizim yücelişimiz Kur'an'la, geri kalışımız da Kur'an'ı ihmal edişimizle." dedi.

Erbaş, bu yıl 10'uncusu Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'in kaydedilişiyle, korunmasıyla mucize bir kitap olduğunu dile getiren Erbaş, "Dünyada Kur'an-ı Kerim gibi korunan başka bir kitap yok. İster kutsal kitap olarak isterse herhangi bir insana ait bir kitap olsun, Kur'an-ı Kerim gibi günümüze kadar noktasına, virgülüne, harfine varıncaya kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen başka bir kitap yok." diye konuştu.

Dünyada milyonlarca hafız olduğunu ifade eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in sadece korunmuşluğu ve tilavetiyle değil aynı zamanda dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitap oluşuyla da mucize bir kitap olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'i anlamanın her şeye değeceğini aktaran Erbaş, şöyle konuştu:

"İslam ümmeti olarak Kur'an-ı Kerim'e sarıldığımız asırlarda yüceldik, çünkü Kur'an yüceltir. Kur'an'ı ihmal ettiğimiz asırlarda alçaldık düştük, gerilerde kaldık. Demek ki bizim yücelişimiz Kur'an'la geri kalışımız da Kur'an'ı ihmal edişimizle. O yüzden çocuklarımıza, gençlerimize Kur'an'ı hem okumasını hem de anlamalarına çalışacağız ama nihai hedefimiz Kur'an ahlakı ile ahlaklanmalarıdır.

Kur'an için daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Bizim 'Hayat rehberi Kur'an' diye birkaç sene önce tamamladığımız bir çalışmamız var. Bu ismi verdik çünkü hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmemiz lazım. 4-6 yaş Kur'an'la tanışma programımızdan 1,5 milyon çocuğumuz mezun oldu. Geleceğin gençleri onlar. Kur'an'ı rehber edinmiş geleceğin gençlerini yetiştiriyoruz. Ülkemizde 1325 noktada Diyanet Gençlik Merkezlerimizi kurduk. Derdimiz gençleri Rabbimizle, Peygamberimizle, kitabımız Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmak."

"Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz, kıymetini bilmemiz lazım"

Bütün okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren öğretmenlerin olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Devletimiz, neslimiz Kur'an'ı tanısın, Müslüman çocuklar Kur'an'ı öğrensin diye bütün okullara seçmeli Kur'an dersi koydu. Biz millet olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Devletimiz, milletimizin çocukları Peygamber Efendimizi daha yakından tanısınlar diye 'Peygamberimizin Hayatı' dersini koydu. Bizim şükretmemiz lazım. Ne kadar çocuğumuz Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse, manasına vakıf olursa, hayatına rehber edinirse millet olarak daha iyi noktalara geleceğiz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz, kıymetini bilmemiz lazım."

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

İki gün sürecek yarışmaya, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarında birincilik kazanan 11 yarışmacı da katılıyor.