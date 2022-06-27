Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye 2022 Yılı Yaz Kuran Kursları açılış töreninde yaptığı konuşmada "Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum" dedi. DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye 2022 Yılı Yaz Kuran Kursları açılış töreninde yaptığı konuşmada "Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum" dedi. Manisa'da 2022 Yılı Yaz Kuran Kursları'nın açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök katıldı. Törende Kur'an tilaveti ve okunan ilahilerin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklarını ve gençlerini ihmal eden milletlerin yarınlarından asla emin olamayacağını belirterek, şunları söyledi: ? "Çocuklarımız, millet olarak bizim en kıymetli sermayemiz, en önemli istikbal güvencemizdir. Çocuklarının fikri, vicdani ve ahlaki eğitimlerine gerekli özeni göstermeyen bir toplumun, gelecek ümidinin olması mümkün değildir. Bu anlamda yapmamız gereken, çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur'an'la buluşturmaktır. Güzel ahlak abidesi sevgili peygamberimizle tanıştırmaktır. Hayata anlam katan milli ve manevi değerlerimizle kuşandırmaktır. Onları İslam'ın güzel ahlak ilkeleriyle donatarak kendileriyle, çevreleriyle ve bütün varlık alemiyle barışık, onurlu bir hayat yaşamalarının imkanını oluşturmaktır. Yüce dinimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri, neşeli ve eğlenceli bir kurs atmosferinde öğrenecekler. Birlik ve beraberliği, kardeşliği, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı öğrenecekler. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ahlakını özümseyecekler. Caminin huzur veren ortamında Kur'an'ın bereket iklimiyle ruhlarına iman, hakikat ve merhamet tohumları ekecekler. O tohumlar filizlenecek, boy verecek ve huzur bahçelerine dönüşecek ve o bahçe, yarının yollarında çocuklarımıza istikamet verecek. Onlar için manevi bir sığınak olacak. Darda kaldıklarında gönüllerine ferahlık verecek. Sıkıntılarına, dertlerine onun ışığında çare arayacaklar. Musibetle karşılaştıklarında onunla teselli bulacaklar. Daha da önemlisi, gençlerin zihinlerini bulandıran sapkın ideolojiler karşısında onlar için bir kalkan olacak." 'BIRAKIN CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARLA ŞENLENSİN' Çocukların Kuran'a ve camiye alışmaları ve sevmelerindeki en büyük sorumluluğun ailelerinde olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu: "Çocuklarınızı yaz kurslarımıza yönlendirerek, teşvik edip, isteklendirerek Kur'an eğitimine dair güçlü bir motivasyon sağlamalısınız. Onları her sabah güler yüzle, sevgiyle, şefkatle kursa hazırlamalısınız. Elbette çocuklar, camide gülüp oynayacak, koşup gürültü yapacaklardır. Bu, onların en doğal hakkı ve en temel gıdalarıdır. Çünkü çocuklar oyunla, eğlenceyle ve neşeyle büyürler. Onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru olmaz. Bırakın, camilerimiz çocuklarla şenlensin. Camilerimiz, en güzel hatıraların mekanı olarak çocuklarımızın zihninde yer etsin. Sizler onlara güzelce rehberlik etmelisiniz. Unutmamalısınız ki çocuklar, sevgi, saygı, sabır, nezaket ve zarafet gibi güzel ahlak ölçülerini sizlerin şahsında öğrenip, benimseyeceklerdir. Tabii, bu eğitim sürecinde çocukların cami ve ibadet adabını öğrenmelerini önemsiyoruz. Hocalarımız bu hususta gerekenleri mutlaka yapacaktır. Fakat çocuklar, yine de her fırsatta gülüp eğlenecekler, koşup oynayacaklardır. Onları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum" Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran-ı Kerim Türkiye Güncel Haberler

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