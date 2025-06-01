Ali Erbaş Cidde Havalimanı Ekibine Teşekkür Etti

Ali Erbaş Cidde Havalimanı Ekibine Teşekkür Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret ederek çalışanlara teşekkür etti. Havalimanında yapılan hac organizasyonunun sorunsuz yürütülmesi için ekiplerin gösterdiği özveriyi vurguladı.

Büyük Hac Sempozyumu için Cidde'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde Havalimanı Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cidde Havalimanı Ekip Başkanı Zeynel Abidin Akduman'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Erbaş, buradaki konuşmasında, Cidde Havalimanı Ekibi'nin 3 Mayıs'tan bu yana Türkiye'den gelen hacı adaylarına yardımcı olduğunu aktardı.

Havalimanında şu ana kadar hiçbir olumsuzluğun yaşanmamış olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Erbaş, "Bu vesileyle arkadaşlarımızı, ekip personelimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, vardiya usulüyle vatandaşlarımıza, hacılarımıza hizmet ediyorlar." dedi.

7 Temmuz'a kadar bütün vatandaşların hem Cidde hem de Medine havalimanlarından Türkiye'ye intikalini sağlamış olacaklarını kaydeden Erbaş, "Bizim havaalanları ekiplerimizin yapmış olduğu görevler, en önemli görevlerdendir. Çünkü en ufak bir yanlışlık, bir eksiklik, bir gecikme büyük bir olumsuzluğa sebep olabilir. Bu yüzden arkadaşlarımızın çok hassas bir şekilde vazifelerini takip etmeleri, bizim hac organizasyonumuzun sağlıklı bir şekilde yürümesine katkı sağlıyor. Hocalarımıza, görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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