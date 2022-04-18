ALİ ERBAŞ: 2022 YILI HACCINA 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi bugün açıldı. "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı serginin 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı bildirildi. Serginin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

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Görüntü dökümü:

-Ali Erbaş'ın sergiyi gezişi

Demirören Haber Ajansı / Güncel