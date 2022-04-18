Diyanet İşleri Ali Erbaş: 2022 yılında 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. Erbaş, geçtiğimiz günlerde de umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra umre turlarının yeniden başlanacağını bildirdi.
Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"37 BİN 770 KİŞİ GİDEBİLECEK"
Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel