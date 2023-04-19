Ali Babacan, 'Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı Açıkladı: "Yurt Dışı Milletvekilliğini Getireceğiz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı’nı açıkladı. Babacan, "Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları sorunlar, içinde yaşadıkları sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis’e göndermiş olacaklar" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, "Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları sorunlar, içinde yaşadıkları sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis'e göndermiş olacaklar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, şunları söyledi:

"ÜLKEMİZİN HİÇBİR FERDİNİ DÜNYANIN HİÇBİR HYERİNDE YALNIZ BIRAKMAMAYA KARARLIYIZ"

"Bugüne dek Türkiye'de siyasi partilerin hatta iktidarın pek de ilgilenmediği, üzerinde derli toplu bir çalışma yapmadığı bir başka eylem planımızla karşınızdayız. Bu eylem planı yurt dışında yaşayan insanlarımız için hazırladığımız eylem planı. Kimse seslerini duymasa da siyasetçiler gündemlerine almasa da yurt dışında yaşayan insanlarımızın pek çok sorunu var. Emeklilikten askerliğe, araç kullanımından sağlığa, otomatik bilgi paylaşımından yurt dışı seçim çevresine kadar her alanda karşılaştıkları sıkıntılar var. Bizim kendi vatandaşımız tüm bu sorunlarla karşı karşıya kaldığında özellikle son yıllarda gittikçe yalnız kalıyor. Yanında kendi ülkesini, devletini görmüyor, göremiyor. Sözüm ona ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi olan kişi yurt dışındaki insanlarımız da önemli ölçüde yalnız bıraktı. Biz bu durumu kabul etmiyoruz, kabullenmiyoruz. Bu son eylem planımızda Almanya'daki, Hollanda'daki, Avusturalya'daki, Kanada'daki, Mısır'daki ve Lübnan'daki ve daha pek çok ülkedeki vatandaşlarımıza diyoruz ki: Türkiye her yerde seninle. Ülkemizin hiçbir ferdini dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmamaya kararlıyız.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISININ 6 BUÇUK MİLYONA VARDIĞINI SÖYLÜYORSAK BUNUN TEMELİ 62 YIL ÖNCE ATILDI"

Dış göç tarihimizin kilometre taşlarından ilk işçi göçünün üzerinden şu anda neredeyse 62 yıl geçmiş durumda. Törenle o ilk Almanya'ya giden işçilerimizin otobüslere bindirilip uğurlandığı günleri bir hatırlayalım. Bugün itibarıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısının 6 buçuk milyona vardığını söylüyorsak, bunun temellerinin 62 yıl önce atıldığını söylemek yanlış olmaz. Ekmek parası kazanmak, ailesine bakmak, geçimini sağlayabilmek niyetiyle kısa süreli olacağını düşünerek gitmişlerdi. Ev sahibi ülkelerde geçici gözüyle bakıyorlardı. Dolayısıyla kapsamlı bir politika, kapsamlı bir program ev sahibi ülkelerde uygulamıyordu. Tam da bu sebeple yurt dışına çalışmak maksadıyla giden işçilerimize 'misafir işçi' dendi. Hem gidenler bunu geçici görüyordu hem de ev sahibi ülkeler kısa bir süreliğine görüyordu. Bu sebeple büyük uyum zorlukları yaşandı. Kaç nesil geçti aileler büyüdü ama bu yaklaşım 2000'li yıllara dek devam etti. Çok sorunlar yaşandı ama bunca zaman sonunda kalıcı oldukları kabul görmeye başlandı. Buna bağlı olarak da uyum ve katılım politikaları geliştirilmeye başlandı.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ YAŞADIKLARI ÜLKELERDE VATANLARINI SAVUNAMAZ DURUMA DÜŞTÜLER"

Son senelerde ise yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece seçim dönemlerinde hatırlanan insanlar oldu. Bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkilerle yurt dışındaki insanlarımızın hayatı daha da zorlaştı. Sürekli kavga eden, dünyayla kavgalı, itibarı azalan bir ülkenin vatandaşı olmak bizim yurt dışındaki insanlarımız içinde daha zor bir ortam oluşturdu. Bulundukları toplumlarda 'Sizin Türkiye'ye bakın', 'Sizin cumhurbaşkanınızın söylediklerine bakın' diye kendi yaşadıkları ülkelerde vatanlarını savunamaz duruma düştüler. Üstelik seçim beyannamelerinde 3-5 cümleyle yer alsalar da verilen sözler tutulmadı."

"SAYIN ERDOĞAN'IN DOSTUM DİYE KUCAKLAŞTIĞI İNSANLAR OTORİTER LİDERLER"

Ülkemizin son yıllarda demokrasiden giderek uzaklaşması, Avrupa Birliği standartlarından da kopmamıza sebep oldu. Yüzünü Şangay'a otoriter ülkelere çeviren bir zihniyet ile yönetiliyoruz maalesef. Sayın Erdoğan'ın dostum diye kucaklaştığı insanlara şöyle bir bakın. Artık geldiğimiz noktada bunların çoğu kendi ülkelerinde otoriter lider, otokrat rejimlerin başında olan insanlar. Oysa 2003-2004'te böyle miydi? Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde müzakerenin başlama aşamasında böyle miydi? O zaman en yakın en sık görüştüğü kimlerdi? İngiliz başbakanıydı, İtalya başbakanıydı, Fransa cumhurbaşkanıydı. Dostum diye onlarla daha sık görüşürdü. Oysa zihniyet değişip evrilince, demokrasiden otokrasiye evrilen bir zihniyete sahip olunca şimdi dostum diye kucaklaştığı insanların dar kalıplarda baskı altında yaşadığı ülkelerin başındaki otoriter liderler. Ne demişler 'Arkadaşını söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim.'

"YURT DIŞI MİLLETVEKİLLİĞİ GETİRİLECEK"

Demokratik kazanımlarımıza sahip çıkıp daha güçlü bir atılım yapacağız. Tam demokrasiyle daha iyi bir hikaye yazacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmanın itibar sağladığı günler daha da güçlü şekilde gelecek. Uluslararası itibarımızı yeniden kazandığımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başı dik bir şekilde gururla yaşamlarını sürdürdükleri günler inşallah çok yakında. DEVA Partisi olarak tüm eylem planlarımız bütüncül bir yaklaşımla bunu hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yurt dışı vatandaşlar ihtisas komisyonu kurarak vatandaşlarımızın haklarının mevzuat açısından ve yasal zemin açısından güçlendirilmesini sağlayacağız. Ayrıca yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları sorunlar, içinde yaşadıkları sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis'e göndermiş olacaklar. Bu yapısal değişimlerle beraber yurt dışında verilen oylarla oradaki vatandaşlarımızın gündemini ve önceliklerini Meclis'e taşıyan vekillerin seçilmesini sağlayacağız. Böylece yurt dışına verilen oyların Türkiye'de bölgelere dağıtılmasıyla oluşan ve hakkaniyetli temsili zedeleyen durumu ortadan kaldırmış olacağız. Yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizle bağlarını korumaları adına ilk pasaportum uygulamasıyla 30 yaş altı gençlerden pasaport için defter ve harç bedeli almayacağız. Gençler ilk defa pasaport için müracaat ediyorsa o müracaatta ne pasaport defter parası var ne de harç var. Ücretsiz pasaportunu alacak. Her yıl 10 bin gencimizi özel programlarla Türkiye'ye getireceğiz. Planlı, kapsamlı değişim programları için 'Köprü' adını verdiğimiz eğitim, gençlik ve kültür platformunu da oluşturacağız. 'Köprü'yü bu alandaki proje ve desteklerin çatı platformu olarak inşa edeceğiz. Denklik işlemlerini ve üniversite kabul süreçlerini kolaylaştıracağız. Meslek diplomalarının karşılıklı tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelerek kullandıkları araçlar ile ilgili de tedbirler alacağız.

Her konsolosluk bölgesi için ilgili ülkelerdeki kanaat önderleri, bilim insanları, sanatçılar ve başarılı girişimcilerle bölgedeki dış misyon temsilcilerinin yer alacağı bir 'danışma kurulu' oluşturacağız.

"KONSOLOSLUK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Diasporamızın mevcut durumunu yansıtmayan Anayasa'nın 62'nci maddesini revize edeceğiz. Anayasa'da diasporamızdan 'yurtdışında çalışan Türk İşçileri' olarak bahsedilmektedir. Yapacağımız değişiklikle diasporamızın haklarının anayasal zeminini güçlendireceğiz. Bulundukları ülkelerde yerleşik olduklarını kabul ederek sınır ve vatandaşlığın ötesinde bir tanımlamayla diasporamızın Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olmasını anayasal teminat altına alacağız. Anayasanın 62'nci maddesinde yapılacak değişiklikle devlete, diasporamızın hak ve menfaatlerini koruması, dil ve kültürel kimliğini muhafazası ve anavatanla bağlarını geliştirilmesi için aktif sorumluluk yükleyeceğiz. Diasporamıza yönelik çalışmalar birden fazla kurumun sorumluluğu altındadır. Hazırlayacağımız 'Diaspora Çerçeve Yasası' ile hizmetlerin genel çerçevesini belirleyeceğiz. Kurumlarımızın yetki ve sorumluluklarının sınırlarını netleştireceğiz. Yasada, yurtdışındaki vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlere yönelik eşgüdümün esaslarına yer vereceğiz. Diasporamıza yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın diasporaya yönelik hizmetlerde yetki ve sorumluluklarını artıracağız. İlgili kamu kurumlarının katılımı ile Diaspora Politikaları Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Farklı kurumlar tarafından yürütülen görevlerin eşgüdümünü sağlayarak Bakanlıklar Arnası Ortak Kültür Komisyonu'nu ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Denetim ve raporlama mekanizmalarını güçlendireceğiz. Her konsolosluk bölgesi için ilgili ülkelerdeki kanaat önderleri, bilim insanları, sanatçılar ve başarılı girişimcilerle bölgedeki dış misyon temsilcilerinin yer alacağı bir 'danışma kurulu' oluşturacağız. Vatandaşlarımızın yoğunluk durumu ve konsolosluklara uzaklıkları dikkate alınarak dış temsilciliklerimizin sayısını artıracağız. Gezici konsolosluk sistemini yaygınlaştırarak aynı hizmetleri konsolosluk açılamayan yerlerde de sunacağız. Konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi için insan kaynağının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilen personelin diasporamıza yönelik hizmet sunumlarını daha nitelikli hale getireceğiz. Bu birimlerde diasporamıza mensup kişilerin istihdam edilmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın konsolosluklara mümkün olduğunca az gitmesini sağlamak amacıyla dijitalleşmenin getirdiği imkanları azami ölçüde kullanarak işlemlerin ve belgelerin internet üzerinden gerçekleştirilmesini ve teslimini sağlayacağız."