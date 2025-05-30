Ali Babacan, Yozgat'ta Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ali Babacan, Yozgat'ta Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Tarımda sulama sisteminin tamamlanmamasının çiftçileri zorladığını belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Babacan, daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, çiftçilerin artan maliyetler ve düşük verim nedeniyle zorlandığını belirterek, "Yozgat aslında yüz ölçümü olarak Türkiye'nin büyük illerinden birisi. Tarım ve çiftçinin çok önemli olduğu bir ilimiz fakat sulama sisteminin henüz tamamlanmaması, sadece yağmurla sulanan tarım arazileri çiftçimizi son derece sıkıntıya sokmuş durumda." dedi.

Babacan, basın toplantısının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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