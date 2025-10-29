Ali Babacan ve Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanlığı'nda Düzenlenen Resepsiyonda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir programa katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programın ardından ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmesi de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde 29 Ekim Özel Programı düzenlendi. Programa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması dikkati çekti. İki lider AK Parti'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda bir programa katılmış oldu.

Ayrıca program sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.