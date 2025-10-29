Haberler

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanlığı'nda Düzenlenen Resepsiyonda Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir programa katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programın ardından ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmesi de dikkati çekti.

(ANKARA) - DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir programa katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programın ardından ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmesi de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde 29 Ekim Özel Programı düzenlendi. Programa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması dikkati çekti. İki lider AK Parti'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda bir programa katılmış oldu.

Ayrıca program sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı

Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.