Ali Babacan: "Vatandaşlarımız Bu Seçimde Sırtında Artık Gittikçe Ağırlaşan Bu Yükü Kenara Bırakacak, Bu İktidarı Müsait Bir Yerde İndirecek"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Artık bu iktidar vatandaşın yükünü alan değil, vatandaşa yük olan bir iktidar. Vatandaşlarımız da bu seçimde sırtında artık gittikçe ağırlaşan bu yükü kenara bırakacak, bu iktidarı müsait bir yerde indirecek. Korkulu rüyadan uyanıp bir yudum su içme hızında değişmeye başlayacak her şey. İnsanlar derin nefes alacak. Havada daha çok oksijen hissedeceğiz. Demokrasimiz, ekonomimiz, hepsinden önemlisi adalet nefes alacak” dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, dün partisinin Ankara İl Teşkilatı'nda partililerle bayramlaştı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DÖRT ADAY VAR AMA GERÇEKTE İKİ ADAY YARIŞIYOR"

"Referandum benzetmesi çok önemli. Herkesin kolaylıkla anlayacağı bir örnek. İki tane sandık var: biri cumhurbaşkanlığı seçimi, biri milletvekili seçimi için. Birinci sandıktan cumhurbaşkanın kim olacağı çıkacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört aday var ama gerçekte iki aday yarışıyor. Diğer iki adayın bir iddiası yok. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu dışındaki adaylara destek veren vatandaşlarımızın 'Oyum bu iki adaydan hangisine destek vermek anlamına geliyor' diye iyi düşünmesi lazım. Daha 20 gün var. İnanıyorum ki anlayanlar anlamayanlara anlatacak. Toplumsal bilinç seviyesi yükselecek, sağduyu ve aklıselim galip gelecek ve inşallah bu işi birinci turda halledeceğiz. Bunu yapacağız.

"ERDOĞAN BU SEÇİMDE YAPTIĞI KADAR POPÜLİZM YAPMAMIŞTI"

İnsanların kafasını karıştırmak için her şey yapılıyor. Popülizmin bini bir para. Dikkat edin, hiçbir seçimde Sayın Erdoğan bu seçimde yaptığı kadar popülizm yapmamıştı. Kesenin ağzını öyle bir açtı ki ne gerekirse veriyor. Paranın olup olmamasının hesabı yok. Bu ülkenin kaynaklarının yetip yetmeyeceğinin hesabında değil. Açıkladıkları rakamların doğruluğunu bilemiyoruz. Çünkü her şeyi karartıyorlar. Doğruları söylemiyorlar. Enflasyonu, pandemide hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını gizlediler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili sayıların da doğru olmadığını 11 şehirdeki teşkilatımız bize söylüyor. Mezarlıklar belli, mezarlıklara bakıyoruz, tek tek muhtarları arıyoruz, köylerde defnedilen insanların sayısını topluyoruz, her şehirde resmi rakamların daha üzerinde ölüm sayısı çıkıyor. Hükümettin açıkladığı rakamların, ileriye doğru verdikleri taahhütlerin hiçbirisine güven yok.

"MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ. BU YANLIŞTI' DİYOR. NİYE UYGULADIN YILLARCA"

Biz herhangi bir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz dedik. Yazılı sınavlarda, KPSS'de, alan sınavlarında ne çıkarsa onu uygulayacağız, dedik. Seçim beyannamesi hazırlıyor. Seçime bir ay kala, e neymiş? 'Mülakatı kaldıracağız. Bu yanlıştı' diyor. Niye uyguladın yıllarca? Bunu kaldıracaklarına da ben inanmıyorum. O yandaşçı zihniyet, sadece kendi yakınındakine destek veren zihniyetin mülakatı kaldırma gibi bir lüksü yok. Biz bunu yaparız çünkü hep adalet ve fırsat eşitliğinden yana olduk.

"ERDOĞAN KENDİNE MUHALEFET YAPIYOR"

Çıkmış, 'İmar affı yanlış' diyor. Arkadaş, önceki seçimde il il dolaşıp 'İmar barışından şu kadar binayı yararlandırdık' diye meydanlarda konuşan sen değil miydin? Sanki son 5 yıldır bir başka hükümet iş başında, Sayın Erdoğan da bir muhalefet partisinin genel başkanı. Kendine muhalefet yapıyor.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ, GÜVENİLİR VE İTİBARLI BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Anayasa metninin, ortak politika metninin hazırlanmasında, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ve ortak yönetim modelinde yeri doldurulamaz bir katkımız oldu. İnşallah seçimlerden sonra da çok büyük katkımız olmaya devam edecek. Pırıl pırıl kadrolarımızla, iş bilen ekibimizle, dürüst ve çalışkan arkadaşlarımızla beraber bu ülkedeki sorunları tek tek çözeceğiz. Krizleri tek tek aşacağız. Kadro olarak yapacağız. 'Ben her şeyi bilirim' demeyeceğiz; bin biliyorsak bir bilene sorarak yapacağız, istişareyi asla elden bırakmayacağız. Adaleti sadece yargının hızlı ve doğru karar vermesi olarak da görmeyeceğiz. Adaleti aynı zamanda fırsat eşitliği olarak yaşatacağız. Eğitimde, işe girerken, iş yaparken fırsat eşitliği… Türkiye bambaşka, güçlü, güvenilir ve itibarlı bir ülke haline gelecek. Yaptık, daha iyisini, çok daha güzelini yapacağız. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZ BU SEÇİMDE SIRTINDAKİ YÜKÜ MÜSAİT BİR YERDE İNDİRECEK"

Bu iktidara verilen süre bitiyor. Artık bu iktidar vatandaşın yükünü alan değil, vatandaşa yük olan bir iktidar. Vatandaşlarımız da bu seçimde sırtında artık gittikçe ağırlaşan bu yükü kenara bırakacak, bu iktidarı müsait bir yerde indirecek. ve Türkiye inşallah yolu açık bir şekilde yepyeni yarınlara doğru yoluna devam edecek. Değişim çok hızlı olacak, bir kabustan uyanırcasına. Korkulu rüyadan uyanıp bir yudum su içme hızında değişmeye başlayacak her şey. İnsanlar derin nefes alacak. Havada daha çok oksijen hissedeceğiz. Tüm ülke nefes alacak. Demokrasimiz, ekonomimiz, hepsinden önemlisi adalet nefes alacak."