Ali Babacan, Ümit Özdağ'ın Tahliye Kararını Memnuniyetle Karşıladı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını destekleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hürriyetin esas olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Özdağ'a ve Zafer Partisi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'la ilgili tahliye kararını memnuniyetle karşıladım. Kendisine ve Zafer Partisi'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep söylüyoruz: Hürriyetin esas, tutuklu yargılanmanın istisna olması gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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