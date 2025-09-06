Ali Babacan, Şehit Ailesi ve Derneğini Ziyaret Etti: "Vatanımız Bağımsız ve Ayakta İse Şehitler Sayesinde"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir şehit ailesi ile Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan'ı ziyaret etti. Babacan, "Bugün vatanımız bağımsız ve ülkemiz ayakta ise şehitler sayesinde. Hakları ödenmez" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk'ta şehit ailesini ve Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan'ı ziyaret etti. Babacan'ın uğradığı ilk yer şehit Fatih Asrak'ın babası Muhammed Asrak'ın iş yeri oldu. Orada şehidin anne ve babası ile sohbet eden Babacan, aileye sabır diledikten sonra, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yaşamayınca bilmek mümkün değil. Bugün bu vatan bağımsız ise bu ülke, bu topraklar bizim ise bunlar hep şehitlerimiz sayesinde bunu biliyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Daha sonra Babacan, Çubuk Turşu Festival alanında stant açan Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından karşılanan Ali Babacan, 1974 Kıbrıs harbinden günümüze şehit ve gazi olan Çubuklu gençlerin resimlerinin asılı olduğu panoyu inceledi. Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk'un Türkiye'de en çok şehit veren ilçe olduğunu ve en çok şehidin de terörün zirve yaptığı 1993'lü yıllarda verildiğini kaydetti. Babacan ziyareti sırasında "Bugün vatanımız bağımsız ve ülkemiz ayakta ise şehitler sayesinde. Hakları ödenmez" dedi.