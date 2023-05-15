Ali Babacan: "Sandıkları Terk Etmeyin, Beraber Büyük Bir Demokrasi Hikayesi Yazıyoruz"
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin."