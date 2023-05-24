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Ali Babacan: 'Otoriterliği Sandıkta Yeneceğiz. Montaj Videolarla Vatandaşımızı Aldatmaya Çalışanları Müsait Yerde İndireceğiz'

Ali Babacan: "Otoriterliği Sandıkta Yeneceğiz. Montaj Videolarla Vatandaşımızı Aldatmaya Çalışanları Müsait Yerde İndireceğiz"

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu seçim, otoriterliği sandıkta yeneceğiz. Montaj videolarla vatandaşımızı aldatmaya çalışanları müsait yerde indireceğiz. Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim, otoriterliği sandıkta yeneceğiz. Montaj videolarla vatandaşımızı aldatmaya çalışanları müsait yerde indireceğiz. Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Babacan, İstanbul'da sokaklarda vatandaşlarla sohbet görüntülerinin yer aldığı videonun altına şu notu düştü:

"İstanbul'dayız. Bu seçim, otoriterliği sandıkta yeneceğiz. Montaj videolarla vatandaşımızı aldatmaya çalışanları müsait yerde indireceğiz. Huzuru, barışı, zenginliği beraberce sağlayacağız."

"BAHARIN ALTINA 'EVET' MÜHRÜNÜ VURUYORUZ"

İstanbul'da sokaklarda vatandaşlarla sohbet eden Babacan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Babacan, bir vatandaşa, "Arkadaşlarınızdan sandığa gitmeyen var mı hiç" diye sordu. Vatandaştan "Var tabii" yanıtını alan Babacan, "Onları zorla götürün" dedi.

Başka bir vatandaşla konuşan Babacan, "Arkadaşlarınızdan sandığa gitmeyen varsa kolundan tutun götürün. Bu sefer seçim kolay. Tek pusula, iki seçenek. Kara kış mı, bahar mı? Baharın altına 'evet' mührünü vuruyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi İstanbul Güncel Haberler

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