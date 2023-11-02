Ali Babacan: "Kendi Deyimiyle Tolga Şardan Gazetecilik Yaptı. Yer Yerinden Oynaması Gereken Konuyu Gündemde Tutan Gazeteciye Yapılan Haksızlıktır"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan, “Kendi ifadesiyle Tolga Şardan gazeteci, gazetecilik yaptı, o kadar. Böylesine önemli bir konuda yer yerinden oynaması gerekirken bu konuyu farklı açılardan gündemde tutmaya çalışan bir gazeteciye yapılan haksızlıktır. Hükümet gündemden düşürmeye çalışsa da biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim" dedi. Babacan, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesiyle ilgili de "AYM'nin kararları bağlayıcıdır, birilerinin keyfine göre, siyasi hesaplara göre bu kararları eğip bükemezsiniz. AYM'nin verdiği karara rağmen Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu bir adet haline getirdiler, biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz" diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan, "Kendi ifadesiyle Tolga Şardan gazeteci, gazetecilik yaptı, o kadar. Böylesine önemli bir konuda yer yerinden oynaması gerekirken bu konuyu farklı açılardan gündemde tutmaya çalışan bir gazeteciye yapılan haksızlıktır. Hükümet gündemden düşürmeye çalışsa da biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim" dedi. Babacan, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesiyle ilgili de "AYM'nin kararları bağlayıcıdır, birilerinin keyfine göre, siyasi hesaplara göre bu kararları eğip bükemezsiniz. AYM'nin verdiği karara rağmen Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu bir adet haline getirdiler, biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Babacan şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE BU SÜREÇTE DAHLİ OLAN HERKESİ DERHAL HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUM"

"Geçen haftadan bu yana ülkemizde çok ciddi bir hukuk ihlali yaşanıyor. Bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle anayasal düzene karşı bir darbe gerçekleşmiş durumda. AYM'nin kararları bağlayıcıdır, birilerinin keyfine göre, siyasi hesaplara göre bu kararları eğip bükemezsiniz. AYM'nin verdiği karara rağmen Can Atalay hala hapiste. Bunlar hukuksuzluğu bir adet haline getirdiler, biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Hiç kimse halk beni seçti kafama eseni yaparım diyemez diyoruz. Demokrasi hukukla bir anlam kazanır, hukukun olmadığı bir demokrasi seçilenlerin keyfine göre yönetmesi, adaletsizlik, yolsuzluk, dünyada itibarsızlık demektir. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu süreçte dahli olan herkesi derhal hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum."

"KENDİ DEYİMİYLE TOLGA ŞARDAN GAZETECİLİK YAPTI, YER YERİNDEN OYNAMASI GEREKEN KONUYU GÜNDEMDE TUTAN GAZETECİYE YAPILAN HAKSIZLIKTIR"

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı'nın HSK'ye yargıdaki hukuksuzluk iddialarına dair başvurusuna değinen Babacan, "Ciddi bir hareket yok, bu iş ciddiye alınmış değil kulaklarının üstüne yatma söz konusu. Üstelik bu konuda haber yapan gazeteci Tolga Şardan da tutuklandı. Kendi ifadesiyle Tolga Şardan gazeteci, gazetecilik yaptı, o kadar. Böylesine önemli bir konuda yer yerinden oynaması gerekirken bu konuyu farklı açılardan gündemde tutmaya çalışan bir gazeteciye yapılan haksızlıktır. Hükümet gündemden düşürmeye çalışsa da biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim" dedi.

Babacan, şöyle devam etti:

"KYK BURSLARI VE KREDİLERİYLE İLGİLİ AÇIKLANAN KARAR GERÇEKTEN HÜKÜMETİN BU ÜLKENİN GERÇEKLERİNDEN HABERSİZ, GENÇLERİN DEN BİHABER OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

"KYK bursları ve kredileriyle ilgili açıklanan karar gerçekten hükümetin bu ülkenin gerçeklerinden habersiz, gençlerinden bihaber olduğunu gösteriyor. Bu ülkede mutfak enflasyonunun resmi rakamlara göre dahi yüzde 85 olduğunu siz bilmiyor musunuz, öğrencilerin en önemli harcama kaleminin gıda olduğunu bilmiyor musunuz? Gıda ve barınma temel ihtiyaç. Bağımsız araştırmaların gösterdiği enflasyon da yüzde 130. Bütün bu rakamlar ortadayken gençlerin burslarına, kredilerine yapılan artış yüzde 60, o da 2 ay önce açıklanıyor, 1 Ocak'tan itibaren geçerli. Sadece dar gelirlileri sıkarak bu ekonomik sorunu çözemezsiniz. Akıl bilim dışı politikalardan dönülecek diye biz beklerken Merkez Bankası hala arka kapıdan döviz satışına devam ediyor, niçin şeffaf olmuyorsunuz, rasyonel politikalara dönüş bu mu?

"MECLİS'İN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜP KABUL ETTİĞİ YASALAR NİHAYETİNDE UYGULANMAYACAKSA BU MECLİS NİYE VAR"

Kısa bir süre önce görevinden ayrılan BDDK Başkanı baktık ki bir bankanın genel müdürü olmuş. Bankacılık Kanunu'nda çok açık hüküm var; BDDK Başkanı, üyeleri görevlerinden ayrıldıktan 2 yıl boyunca denetledikleri kurumlarda görev alamaz diyor. Bu hükme uymayanla ilgili hapis cezası diye ayrıca madde var kanunda, inanılır gibi değil. 600 milletvekiline ve Meclis Başkanı'na sormak istiyorum; Meclis niye var? Bu Meclis'in gece gündüz çalışıp komisyonlarda, Genel Kurul'da görüşüp kabul ettiği yasalar nihayetinde uygulanmayacaksa bu Meclis niye var? Böyle böyle TBMM'nin altı oyuluyor.

"BAŞKA ZERENLER ÖLMESİN DİYE TEDBİR ALMAK ÜLKEYİ YÖNETENLERİN ELİNDE"

Son 5 senedir barınamayan gençler sorununa değiniyorduk, şimdi barınabilen gençlerin can güvenliği sorunu ortaya çıktı. KYK yurtlarının can güvenliği, emniyet açısından derhal incelenmesi gerekir. Zeren'i kaybettik telafisi yok ama başka Zerenler ölmesin diye tedbir almak ülkeyi yönetenlerin elinde şu anda.

" 'YERELDE KADINA YER VAR' ADINI VERDİĞİMİZ KAMPANYANIN AMACI YEREL SEÇİMLERDE DAHA ÇOK KADININ ADAY OLARAK LİSTELERDE YER ALMASI"

Bir yandan kongre takvimimizi başlatırken diğer yandan önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili yoğun bir hazırlık içindeyiz. 2 gün önceki Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda aday tespit sürecimizi başlatma kararı aldık, tüm ülke sathında adaylık için başvuruları almaya başlıyoruz. Yeni bir projemiz var; 'Yerelde Kadına Yer Var' adını verdiğimiz kampanyanın amacı yerel seçimlerde daha çok kadının aday olarak listelerde yer alması. Türkiye'de siyasette kadınların işi kolay değil, erkek egemen bir kültür söz konusu. Bu ülkenin yarınlarına katkı verebilecek bütün kadınları yerel seçimlerle ilgili aday olmaya davet ediyorum.

"NİYE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN KANI ÜZERİNDEN AYRIŞTIRMA YAPIYORSUNUZ, TAMAMEN İSTİSMAR BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Hükümet sorunları çözme konusunda tam bir acziyet içerisinde. Ara bulucu olacağız dediler yapmadılar, garantör olalım bari dediler kimse dinlemedi bile. Filistin davası hepimizin davası değil mi, siz niye böylesine önemli bir meseleyi Cumhur İttifakı'nın meselesi haline getirip Cumhur İttifakı mitingi diye lanse ediyorsunuz? Niye Filistinli kardeşlerimizin kanı üzerinden ayrıştırma yapıyorsunuz, tamamen istismar başka bir şey değil."