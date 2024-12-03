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Ali Babacan: "'israil'le Ticareti Sonlandırın' Diyen Gençleri Tutuklamak Gazze İçin Ses Çıkaranlara Gözdağı Vermektir"

Ali Babacan:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "'İsrail'le ticareti sonlandırın' diyen gençleri tutuklamak Gazze için ses çıkaranlara gözdağı vermektir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Filistin dostları serbest bırakılmalıdır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin "'İsrail'le ticareti sonlandırın' diyen gençleri tutuklamak Gazze için ses çıkaranlara gözdağı vermektir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Filistin dostları serbest bırakılmalıdır" dedi.

TRT World Forum'daki konuşması sırasında Erdoğan'ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganı suç değil, ülkedeki milyonlarca insanın temennisidir. 'İsrail'le ticareti sonlandırın' diyen gençleri tutuklamak Gazze için ses çıkaranlara gözdağı vermektir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Filistin dostları serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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