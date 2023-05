Ali Babacan: "İnanın Gördüğümüz Tablo Umut Dolu, Mutluluk Dolu Günlerin İşareti.  İki Hafta Gecikse de Bahar Gelecek Biliyorum"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin "Arkadaşlarımız ile beraber dün geceden beri, tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. İnanın gördüğümüz tablo umut dolu, mutluluk dolu günlerin işareti. Kimsenin umudu kararmasın. Hiç kimse şu anda yürütülen propagandaya da kanmasın… Ülkemizi; özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasi ile taçlandıracağız biliyorum. İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bugün basın açıklaması yaptı. Babacan, şunları söyledi:

"13 GÜN SONRA YİNE AYNI HEYECAN, AYNI UMUT VE AYNI MUTLULUKLA SANDIK BAŞINA GİDECEĞİZ"

"Seçimlerde sandık başına giden, oylamaya katılan, her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesi ve millet iradesinin kesin olarak tescil etmesi için sandık görevlisi olan, sandık müşahidi olan her bir vatandaşımıza ve partili dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Elbette temennim, dün akşam cumhurbaşkanımızı seçmeyi sağlamaktı. Ancak, milyonlarca vatandaşımızın oyları ile seçim ikinci tura kaldı ve 28 Mayıs'ta süreç nihayete erecek. Evet arkadaşlar, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi emek ister, demokrasi sabır ister, demokrasi özen ister. 13 gün sonra yine aynı heyecan, aynı umut ve aynı mutlulukla sandık başına gideceğiz. 28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

"BU YOLDA, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİR AN DAHİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Sokak sokak, ev ev, dağ bayır hiç fark etmez, çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız. Girmediğimiz mahallelere gireceğiz. Unutmayalım, ilk turda oy kullanmayan yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız var. Yaklaşık bir milyon oy ise geçersiz sayıldı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark sadece 2 buçuk milyon civarında. Biz ortak adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na, ilk turda oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz. Bir kere değil, on kere konuşacağız. Hangi mahalle olursa olsun, kaygıları olan, normalleşme isteyen tüm vatandaşlarımızı anlayacağız. Bu yolda, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir ve 28 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacaktır.

"MAHALLELER ARASINDAKİ DUVARLARI YOK ETME ZAMANI"

Dün Meclis oylamasını da tamamladık. Önümüzdeki dönemde TBMM'de milletin vekili olarak görev yapacak 600 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hangi partiden olduğu fark etmeksizin tüm milletvekillerimizin 86 milyon için çalışmasını ve güzel işlere imza atmasını umut ediyorum. Meclis'imizin 28'inci dönemi ülkemize hayırlı olsun.

Değerli dostlarım; geçtiğimiz dönemde bazı tatsız olaylar yaşamış olsak da önümüzdeki kısa kampanya döneminin huzur içinde, barış içinde geçmesini umut ediyorum. Şimdi, bütün gücümüzü adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için seferber etme zamanı. Ben DEVA Partisi genel başkanı olarak, partimize mensup tüm yol arkadaşlarımın 81 ilimizde de bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini çok iyi biliyorum. Şimdi zaman ilk günkü heyecanla tempomuzu artırarak devam etme zamanı. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı ziyaret etme zamanı. Şimdi zaman, muhafazakarından liberaline, sağcısından solcusuna toplumun tüm kesimlerini bu kardeşlik ve eşitliğin parçası yapma zamanı, mahalleler arasındaki duvarları yok etme zamanı.

"İKİ HAFTA GECİKSE DE BAHAR GELECEK BİLİYORUM"

Arkadaşlarımız ile beraber dün geceden beri, tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. İnanın; gördüğümüz tablo umut dolu, mutluluk dolu günlerin işareti. Kimsenin umudu kararmasın. Hiç kimse şu anda yürütülen propagandaya da kanmasın. Biz hangi partiye, hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verirse versin bir arada yaşayan insanlarız. Biz halkımızın gücüne ve halkımızın birlikteliğine inanan insanlarız. Bu güçle çalışacağız. Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardı; takımı sezonun sonuna doğru 8 puan geride girdiğinde '8 de kapanır, 18 de' demişti ve takımı o sene şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki; 2,5 da kapanır 12,5 da… Unutmayalım, düştüğümüzde değil; vazgeçtiğimizde kaybederiz. Evet arkadaşlar, 28 Mayıs'ta 86 milyon kazanacak. 28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak, bunu biliyorum. Ülkemizi; özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasi ile taçlandıracağız biliyorum. İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum. Haydi Türkiye'm haydi."