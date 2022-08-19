Ali Babacan, Hacı Bektaş-I Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni ziyaret etti. Babacan, "Bugün, öğretileriyle Anadolu’nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Babacan, "Bugün, öğretileriyle Anadolu'nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum" dedi.

Ali Babacan, bugün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine giderek Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Babacan, sosyal medya hesabından, ziyaretten fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Bugün, öğretileriyle Anadolu'nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum."