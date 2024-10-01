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Ali Babacan: Gelecek Partisi ile Birleşme Görüşmeleri Rafta Duruyor

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerinin devam ettiğini ve bu konuda birlikte olma arzusunun bulunduğunu ifade etti. Babacan, Türkiye'nin daha geniş bir birliktelik ile iki kutuplu siyasetten kurtarılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerin ilişkin ilişkin, "Şu anda rafta duruyor ama her an raftan inebilir. Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yıllarca beraber emek harcadığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla birlikte olma arzusu var" dedi.

Ali Babacan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Babacan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, partisinin Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerine ilişkin bir soruya, "Şu anda rafta duruyor ama her an raftan inebilir. Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yıllarca beraber emek harcadığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla birlikte olma arzusu var. Bugün olmazsa yarın olur, bakarız" yanıtını verdi.

"Temaslarımız devam ediyor"

Babacan, Meclis'te Demokrat Parti ile ortak grup kurulması sürecine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"O formül Demokrat Partili bazı arkadaşlar tarafından dillendirildi. Anlıyoruz ki parti genel merkezlerinde bu konuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapılmamış. Biz şu anda bütün partiler ile iletişim halindeyiz. Milletvekillerimiz iletişimi kuruyor. Önemli olan şu; Türkiye için daha geniş bir birliktelik, beraberlik... Türkiye'yi iki kutuplu bir siyasete hapsetmeyen bir çıkış kapsını biz önemli görüyoruz. Geçenlerde biz Yeniden Refah Partisini de ziyaret ettik. Birçok siyasi parti ile iletişim halindeyiz. Bizim amacımız; Türkiye'yi iki kutup arasına sıkıştırmayacak, nefes aldıracak bir yol. Bunun da geniş bir birlik, beraberlik ile olabileceğini düşünüyoruz. Onun için temaslarımız devam ediyor."

Ali Babacan: Gelecek Partisi ile Birleşme Görüşmeleri Rafta Duruyor
Kaynak: ANKA / Güncel

Gelecek Partisi Deva Partisi Ali Babacan Politika Türkiye Ekonomi Güncel

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