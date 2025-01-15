Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar

Ali Babacan: Gazze'deki Ateşkes, Kalıcı Barış İçin Bir Adım

Ali Babacan: Gazze'deki Ateşkes, Kalıcı Barış İçin Bir Adım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'de sağlanan ateşkesin sevindirici olduğunu ifade ederek, bunun kalıcı bir barış anlaşmasına taşınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ateşkesi, 15 aydır direnen Filistin halkının başarısı olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Şu anki ateşkes sevindiricidir, önemli bir adımdır. Bugün ateşkes sağlandı zannederiz bakarsanız birkaç ay sonra bir olay, birkaç kıvılcım yeni bir çatışma ve savaşı başlatabilir. Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi, barış anlaşmasına götürmek." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Şu anki ateşkes sevindiricidir, önemli bir adımdır. Ama asıl bundan sonraki süreçte kalıcı bir barış anlaşması sağlamak için büyük bir gayret gerekecektir. Çünkü kalıcı bir barış antlaşması sağlanmadan İsrail- Filistin krizinin bitmesi söz konusu değil. Bugün ateşkes sağlandı zannederiz bakarsanız birkaç ay sonra bir olay, birkaç kıvılcım yeni bir çatışma ve savaşı başlatabilir. Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi barış anlaşmasına götürmek. Fakat Trump'un böyle bir derdi olur mu olmaz mı bilmiyorum doğrusu. Çünkü Trump bu tür şeyleri kendi iç kamuoyuna anlatırken ateşkesi, çok rahatlık iş bitti, çözüldü, biz başka işe bakalım diye sunabilir. İç kamuoyu odaklı bir dış politika uyguluyor Trump... Onun için Türkiye olarak dikkat etmemiz gereken konu, bu burada bitmiş değil sadece çatışmaları dondurmuş oluyorsunuz asıl yapılması gereken kalıcı bir barış anlaşması yani iki devletli çözüme dayanan, 1967 sınırlarını baz alan, BM kararlarını yerine getiren, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır."

" Gazze'deki ateşkes, 15 aydır yılmadan direnen Filistin halkının başarısıdır"

Babacan, ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'deki ateşkes, 15 aydır yılmadan direnen Filistin halkının başarısıdır. Bu ateşkesin, Gazze'de ve Filistin topraklarının tamamında, iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barış anlaşmasıyla neticelenmesini temenni ediyorum. Bu korkunç soykırımda hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazze'de yaşanan insanlık faciasını dünya kamuoyuna taşıyan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!
img

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.