Ali Babacan: Enflasyon Güvensizlikle Yönetilemez

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz."