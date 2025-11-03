Haberler

Ali Babacan: Enflasyon Güvensizlikle Yönetilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekim ayı enflasyonunun %32,87 olduğunu belirterek, ekonomik krizlerin kaynağının güvensizlik olduğunu vurguladı. Babacan, iktidarın enflasyonu düşürme çabalarının başarısız olduğunu ve gerçek enflasyonun vatandaşın gözlemleriyle ölçüldüğünü ifade etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.