Ali Babacan: Yapısal Reformlar Olmadıkça, Devlet Tasarruf Etmedikçe Enflasyonu Düşüremeyeceksiniz

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerine ilişkin "Yapısal reformlar olmadıkça, devlet tasarruf etmedikçe, öngörülebilir politikalar uygulanmadıkça, hukuk devletinin gereği yerine gelmedikçe enflasyonu düşüremeyeceksiniz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon verilerini değerlendirdi. Babacan, yılın ilk iki ayındaki fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Ocak ve şubat aylarında toplam enflasyon yüzde 8'e yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretteki artışın enflasyon karşısında eridiğini belirten Babacan, "Asgari ücrete verilen yüzde 27'lik zammın neredeyse üçte biri, ilk iki ayda buharlaştı" dedi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Yıllık enflasyon hala yüzde 31'in üzerinde. Üstelik, son günlerde dünya petrol fiyatlarında görülen artış henüz bu rakamlara yansımış değil. Anlayın artık: Yapısal reformlar olmadıkça, devlet tasarruf etmedikçe, öngörülebilir politikalar uygulanmadıkça, hukuk devletinin gereği yerine gelmedikçe... Enflasyonu düşüremeyeceksiniz."

