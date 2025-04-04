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Ali Babacan: Emeklilere Yönelik Politikalar Başarısız

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 70 yaşındaki bir vatandaşın iş aradığını belirten ilanına tepki göstererek, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların emeklilerin yaşam standartlarını düşürdüğünü vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta 70 yaşında bir vatandaşın "İş arıyorum" ilanına dair "Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta, 70 yaşında bir vatandaşın duvara yapıştırdığı "İş arıyorum" ilanına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şunları ifade etti:

"Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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