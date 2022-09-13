Ali Babacan: 'Ege Denizi Savaş Senaryolarıyla Anılmamalı, Barış Denizi Olmalıdır'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor… İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye ve konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum. Ege Denizi savaş senaryolarıyla anılmamalı, barış denizi olmalıdır. Kişisel siyasi beklentilerle halklar arasında husumete sebep olunmamalıdır” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor… İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye ve konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum. Ege Denizi savaş senaryolarıyla anılmamalı, barış denizi olmalıdır. Kişisel siyasi beklentilerle halklar arasında husumete sebep olunmamalıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor. Provokasyonların ulaştığı boyut kaygı verici. Bugünkü iktidarın ülkemize itibar kaybettirdiği bir dönemi fırsat bilen Yunan hükümeti, egemenlik haklarımızı ihlal eden pek çok adım attı. İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye ve konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum. Ege Denizi savaş senaryolarıyla anılmamalı, barış denizi olmalıdır. Kişisel siyasi beklentilerle halklar arasında husumete sebep olunmamalıdır."