Ali Babacan: "Dünyada Savaşlar Bile Olsa Rejimler Bile Yıkılsa Siz Ekonomiyi Düzgün Yönetin Enflasyonu Tek Hanede Tutarsınız"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın 'enflasyonun Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle yükseldiği' tezine tepki gösterdi. Babacan, bakanlık yaptığı dönemde savaş ve terör olaylarına rağmen enflasyonu yüzde 9'a indirdiğini belirterek "Sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde savaş olsa dahi terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş bu ülkede. Dünyada savaşlar bile olsa rejimler bile yıkılsa siz ekonomiyi düzgün yönetin, enflasyonu tek hanede tutarsınız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile enflasyondaki artış üzerinden iktidarı eleştirdi.

Babacan, "Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz" notuyla İstanbul'da 30 Temmuz'da yaptığı konuşmadan bir bölümün yer aldığı videolu paylaşıma Cumhurbaşkanlığı'nı etiketledi. Babacan'ın paylaşımdaki açıklamaları şöyle:

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRDİK, PARADAN DA 6 SIFIRI ATTIK"

"Ukrayna Rusya savaşı varmış, onun için enflasyon yükseliyormuş. Kardeşim Ukrayna Rusya savaşın içinde onlarda bile bizim kadar enflasyon yok. Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor bakın kimse kusura bakmasın. Yıl 2002, bu arkadaşınız ekonominin başına geçti değil mi? 2003'te Amerika Irak'a savaş açtı. Irak'ın tamamını işgal etti. Aynı 2003'te biz ne yaptık? Yüzde 29 olan enflasyonu indirdik yüzde 18'e. Yıl 2004. 2004'te daha Irak savaşı devam ediyor bitmedi. Artı ne oldu? 2004'te terör eylemleri olmaya başladı Türkiye'de. Her yerde terör yoğunlaştı. Aynı 2004'te biz ne yaptık? 29'dan 18'e indirdiğimiz enflasyonu 9'a indirdik. Bahane bulduk mu? 'Şurada savaş var, burada savaş var' dedik mi? 'Şurada terör var burada terör var' dedik mi? Demedik. Enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da 6 sıfırı attık."

"DÜNYADA SAVAŞLAR BİLE OLSA REJİMLER BİLE YIKILSA SİZ EKONOMİYİ DÜZGÜN YÖNETİN ENFLASYONU TEK HANEDE TUTARSINIZ"

"Gelelim 2011'e, komşumuz Suriye'de iç savaş patladı. 2011'de enflasyon kaç? Yüzde 4,9. Gelelim 2014'e Rusya Kırım'ı ilhak etti. Enflasyon kaç yüzde 8. IŞİD, Musul'u ele geçirdiğinde Haziran 2014'te enflasyon Türkiye'de yüzde 9'du. Arkadaş demek ki neymiş. Sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde savaş olsa dahi terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş bu ülkede. Dünyada savaşlar bile olsa rejimler bile yıkılsa siz ekonomiyi düzgün yönetin, enflasyonu tek hanede tutarsınız."