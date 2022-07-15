Ali Babacan'dan Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'e "Geçmiş Olsun" Telefonu - Haberler

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Ali Babacan'dan Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'e "Geçmiş Olsun" Telefonu

ANKA - Güncel
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Ali Babacan'dan Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'e 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da Yahudilere ait mezarların tahrip edilmesi nedeniyle Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, “Bu saldırı, sadece Yahudi vatandaşlarımıza değil tüm topluma yapılmış saygısızlıktır. Toplumsal barışımız ve huzurumuz her şeyden kıymetlidir. Olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da Yahudilere ait mezarların tahrip edilmesi nedeniyle Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, "Bu saldırı, sadece Yahudi vatandaşlarımıza değil tüm topluma yapılmış saygısızlıktır. Toplumsal barışımız ve huzurumuz her şeyden kıymetlidir. Olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyorum" dedi.

Ali Babacan, İstanbul'daki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezarların tahrip edilmesi nedeniyle Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'le bugün telefonla görüştü. DVE Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Babacan, görüşmede şunları söyledi:

"Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırı nedeniyle Yahudi cemaatine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bu saldırı, sadece Yahudi vatandaşlarımıza değil tüm topluma yapılmış saygısızlıktır. Toplumsal barışımız ve huzurumuz her şeyden kıymetlidir. Olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyorum."

İbrahimzadeh ise Babacan'a iyi dilekleri için teşekkür ederek saldırıyı çocukların gerçekleştirdiğini, ancak çocukları bu saldırıya teşvik edenlerin bulunması için takipte olduklarını belirtti.

ANKA / Güncel

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