Ali Babacan'dan Sanal Bahis Çağrısı: "Fişi Çekip İşi Bitirin"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal kumar ve bahislerin toplumsal sorunlara yol açtığını belirterek, bu faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini savundu. Babacan, sanal kumarın aile facialarına ve intiharlara neden olduğunu dile getirerek, hükümete çağrıda bulundu.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Toplumda hastalık haline gelen, pek çok aile faciasını beraberinde getiren intiharlara sebep olan bu sanal kumar, sanal bahsin tamamen yasaklanması lazım. Bu işlerde bizim çağrımız, fişi çekip işi bitirin" dedi.

Ali Babacan, İlke TV'de gündemedeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanal bahisin pek çok aile faciasına neden olduğunu dile getiren Babacan şöyle konuştu:

"Toplumda hastalık haline gelen, pek çok aile faciasını beraberinde getiren intiharlara sebep olan bu sanal kumar, sanal bahsin tamamen yasaklanması lazım. Bu işlerde bizim çağrımız, fişi çekip işi bitirin. Sayın Erdoğan istese, bu iradeyi gösterse bugün gece yarısı bu iş biter. Talimat verse, 'arkadaş ben istemiyorum artık bunu. Tamam bizim arkadaşlar da olsa onların da gözünün yaşına bakmayın bitirin bu işi kardeşim yeter. Bu ülkenin gençlerine yazık oluyor. Gece 12'de ben bu işi bitirin diyorum' dese bu gece 12'de biter bu iş. Bu kadar da basit ya."

Kaynak: ANKA / Güncel
