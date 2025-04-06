Ali Babacan'dan Özgür Özel'e Tebrik

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanlığı görevine bir kez daha seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Babacan, X hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.