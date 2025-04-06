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Ali Babacan'dan Özgür Özel'e Tebrik

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Babacan, sosyal medya üzerinden tebrik mesajı paylaştı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanlığı görevine bir kez daha seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Babacan, X hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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