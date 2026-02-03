Haberler

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Başkanlık Sistemine Geçildiğinden Bu Yana Türkiye, Tek Haneli Enflasyonun Yüzünü Görmedi"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ocak ayı enflasyon rakamlarını eleştirerek, Türkiye'nin tek haneli enflasyonu göremediğini ve başkanlık sisteminin etkilerini vurguladı.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyonuna ilişkin, "Bir zamanlar yılın tamamında gerçekleşen enflasyon rakamı, neredeyse tek bir ayda yaşandı. Başkanlık sistemine geçilip, yetkinin tek elde toplandığı günden bu yana Türkiye, tek haneli enflasyonun yüzünü görmedi" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Babacan, şunları kaydetti:

"Ocak ayı enflasyonu yine yüzde 5 civarında. Yılbaşında emekliye, asgari ücretliye verilen zammın 5 puanı daha yılın ilk ayında enflasyon yoluyla gasbedildi. Tam 10 sene bu ülkede yıllık enflasyon yüzde 6 - 9 gibi rakamlardaydı. Bir zamanlar yılın tamamında gerçekleşen enflasyon rakamı, neredeyse tek bir ayda yaşandı. Başkanlık sistemine geçilip, yetkinin tek elde toplandığı günden bu yana Türkiye, tek haneli enflasyonun yüzünü görmedi."

