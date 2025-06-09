Ali Babacan'dan Gazze'ye Yardım Götüren Teknenin Alıkonulmasına Tepki

Ali Babacan'dan Gazze'ye Yardım Götüren Teknenin Alıkonulmasına Tepki
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Madleen' isimli teknenin İsrail tarafından alıkonulmasını kınadı ve insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Babacan, "Açlığa mahkum edilen bir halkın sesine ses olmak suç değil, vicdani bir sorumluluktur. Hep söyledik, tekrar ediyoruz: Zulme sessiz kalmak, suça ortak olmaktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen mürettebatına İsrail ordusunun yaptığı baskını şiddetle kınıyorum" diyen Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Açlığa mahkum edilen bir halkın sesine ses olmak suç değil, vicdani bir sorumluluktur. Hep söyledik, tekrar ediyoruz: Zulme sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. İsrail'in bu eylemi, bölgedeki insanlık faciasını derinleştiren sorumsuz güç kullanımını da bir kez daha gözler önüne sermektedir. Mürettebat derhal serbest bırakılmalı, Gazze'ye yapılacak insani yardımların önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. 12 kişilik mürettabatın içinde yer alan vatandaşımız Hüseyin Şuayb Ordu hakkında hükümeti açıklama yapmaya, vatandaşımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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